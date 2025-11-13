Montréal (Québec)







9 h 30 Le premier ministre mettra en lumière le renforcement du réseau de transport en commun et des infrastructures de la région.









Note à l'intention des médias :



Prise d'images pool

Deux-Montagnes (Québec)







10 h 30 Le premier ministre prononcera une allocution dans le cadre d'un événement visant à mettre en lumière le renforcement du réseau de transport en commun et des infrastructures de la région.









Notes à l'intention des médias :



Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 30.

13 h 30 Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation sur le Budget 2025 avec des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.









Notes à l'intention des médias :