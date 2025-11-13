Le vendredi 14 novembre 2025 English

OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ -

Montréal (Québec)



9 h 30             

Le premier ministre mettra en lumière le renforcement du réseau de transport en commun et des infrastructures de la région.




Deux-Montagnes (Québec)



10 h 30           

Le premier ministre prononcera une allocution dans le cadre d'un événement visant à mettre en lumière le renforcement du réseau de transport en commun et des infrastructures de la région.




13 h 30           

Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation sur le Budget 2025 avec des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.




