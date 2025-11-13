Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Montréal (Québec)
9 h 30
Le premier ministre mettra en lumière le renforcement du réseau de transport en commun et des infrastructures de la région.
Note à l'intention des médias :
Deux-Montagnes (Québec)
10 h 30
Le premier ministre prononcera une allocution dans le cadre d'un événement visant à mettre en lumière le renforcement du réseau de transport en commun et des infrastructures de la région.
Notes à l'intention des médias :
13 h 30
Le premier ministre prononcera une allocution et participera à une conversation sur le Budget 2025 avec des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Notes à l'intention des médias :
