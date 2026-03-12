Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
12 mars, 2026, 21:57 ET
OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
9 h 45
|
Le premier ministre arrivera à Oslo, en Norvège.
|
Note à l'intention des médias :
|
11 h 00
|
Le premier ministre s'envolera vers Bardufoss, en Norvège.
|
Note à l'intention des médias :
|
13 h 15
|
Le premier ministre arrivera à Bardufoss, en Norvège.
|
Note à l'intention des médias :
|
14 h 40
|
Le premier ministre assistera à une démonstration militaire dans le cadre de l'exercice Cold Response de l'OTAN.
|
Note à l'intention des médias :
|
15 h 25
|
Le premier ministre participera à un point de presse en compagnie du premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et du chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.
|
Note à l'intention des médias :
|
17 h 05
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.
|
Fermé aux médias
|
18 h 20
|
Le premier ministre s'envolera vers Oslo, en Norvège.
|
Fermé aux médias
|
20 h 35
|
Le premier ministre arrivera à Oslo, en Norvège.
|
Fermé aux médias
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article