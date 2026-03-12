Le vendredi 13 mars 2026 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

12 mars, 2026, 21:57 ET

OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Oslo (Norvège)

9 h 45

Le premier ministre arrivera à Oslo, en Norvège.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

11 h 00

Le premier ministre s'envolera vers Bardufoss, en Norvège.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool
Bardufoss (Norvège)

13 h 15

Le premier ministre arrivera à Bardufoss, en Norvège.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

14 h 40

Le premier ministre assistera à une démonstration militaire dans le cadre de l'exercice Cold Response de l'OTAN.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

15 h 25 

Le premier ministre participera à un point de presse en compagnie du premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et du chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.

Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

17 h 05

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.

Fermé aux médias

18 h 20

Le premier ministre s'envolera vers Oslo, en Norvège.

Fermé aux médias
Oslo (Norvège)

20 h 35

Le premier ministre arrivera à Oslo, en Norvège.

Fermé aux médias

