OTTAWA, ON, le 12 mars 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Oslo (Norvège)

9 h 45 Le premier ministre arrivera à Oslo, en Norvège.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 11 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Bardufoss, en Norvège.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

Bardufoss (Norvège)

13 h 15 Le premier ministre arrivera à Bardufoss, en Norvège.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 14 h 40 Le premier ministre assistera à une démonstration militaire dans le cadre de l'exercice Cold Response de l'OTAN.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 15 h 25 Le premier ministre participera à un point de presse en compagnie du premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et du chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.

Note à l'intention des médias : Couverture libre pour les représentants des médias accrédités 17 h 05 Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, et le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz.

Fermé aux médias 18 h 20 Le premier ministre s'envolera vers Oslo, en Norvège.

Fermé aux médias

Oslo (Norvège)

20 h 35 Le premier ministre arrivera à Oslo, en Norvège.

Fermé aux médias

