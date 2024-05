Le vélo cargo : véhicule du futur

Une conférence de Marie-Astrid Leray, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal

MONTRÉAL, le 28 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, Vélo Québec est heureux d'accueillir Mme Marie-Astrid Leray, fondatrice du Vélo à Gaufres et co-présidente des Boîtes à Vélo France à titre de conférencière invitée. À cette occasion, elle abordera le potentiel du vélo cargo, comme une alternative prometteuse et polyvalente aux transports motorisés, offrant une solution efficace pour la mobilité des personnes et des marchandises, et pour le développement de l'entrepreneuriat à vélo. La conférence sera suivie d'une table ronde à laquelle participeront les panélistes suivants : Brigitte White, citoyenne et mère de famille, usagère de vélo cargo, et Julien Paquette-Verdi, ingénieur et urbaniste, membre de Loco-motion.

QUAND : jeudi 30 mai, 18 h

OÙ : Esplanade Tranquille, salle Le Réfectoire

(1442, rue Clark, Montréal, QC, H2X 2R3)

Entrée libre | Conférence en français | Réservation requise

Aussi disponible en formule virtuelle, via Zoom

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

En dépit d'un contexte économique et climatique qui invite à réduire la part de l'automobile sur nos routes, et malgré des politiques gouvernementales en faveur de modes de mobilité durable, le nombre de véhicules en circulation au Québec ne cesse de croître depuis les 25 dernières années. Cette évolution a des conséquences sur la santé, l'environnement et l'économie : la taille des véhicules ne cesse de grandir, les émissions de GES en lien avec le transport ont augmenté de 60 % depuis 1990, et l'usage grandissant de l'automobile encourage l'étalement urbain qui favorise à son tour la congestion routière.

Que ce soit pour le transport de personnes ou la livraison de marchandises, il existe pourtant des alternatives et des solutions qui vont bien au-delà de la simple électrification. Parmi elles, le vélo cargo est sans nul doute l'outil le plus efficace pour réduire les nuisances associées aux véhicules thermiques, que ce soit en termes d'émissions de GES, de pollution atmosphérique et sonore, d'accidents, de congestion et de coûts associés au transport et à la livraison.

À partir de son exemple personnel et professionnel, Marie-Astrid Leray vient nous apporter un éclairage saisissant sur la croissance fulgurante des vélos cargo en France pour la mobilité des personnes et la cyclomobilité professionnelle. Le phénomène est tel qu'une fédération professionnelle de plus de 300 entreprises a vu le jour à l'échelle nationale en 2019. Plus rapide, plus silencieux, plus économique et plus respectueux de l'environnement, le vélo cargo apparaît comme la solution la plus efficace aux nombreux enjeux posés par la croissance de nos villes et des besoins en livraisons de ses habitants.

La polyvalence de ce type de vélo, associée aux progrès technologiques des vélos à assistance électrique, en fait un véhicule particulièrement adapté pour la livraison et la mobilité professionnelle, mais aussi un outil agile et pertinent pour les tâches domestiques du quotidien. Son développement rapide est tel que certains enjeux apparaissent à l'horizon : cohabitation sur des pistes cyclables de plus en plus achalandées et sous-dimensionnées, augmentation de la taille des vélos et des remorques, espaces de stationnement insuffisants et peu adaptés, etc.

Il n'en demeure pas moins que les vélos cargo se positionnent comme un outil d'émancipation et constituent une petite révolution ces dernières années dans le monde du vélo. Leur potentiel de transformation de nos habitudes de mobilité semble sans limite. Et si le vélo cargo était le véhicule du futur pour nos milieux de vie ?

À propos de Marie-Astrid Leray

Marie-Astrid Leray, fondatrice du Vélo à Gaufres et co-présidente des Boîtes à Vélo France. Les Boîtes à Vélo France est une association professionnelle unique en son genre rassemblant des entrepreneurs qui développent leur modèle d'affaire en utilisant le vélo pour propulser leurs opérations. L'association travaille au développement de la cyclomobilité professionnelle pour les artisans, les entrepreneurs ou les entreprises, et fédère aujourd'hui plus de 300 membres. Mère de trois enfants, Marie-Astrid utilise presqu'exclusivement le vélo cargo pour ses déplacements et ses loisirs. Son engagement dans le vélo et son économie vise aussi à donner une voix plus forte aux femmes dans un univers encore largement masculin.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. www.velo.qc.ca

