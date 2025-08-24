BEIJING, le 24 août 2025 /CNW/ -- La marque technologique mondiale ASTRAUX accueillera son événement de lancement mondial le 4 septembre 2025, à Berlin, et dévoilera trois produits révolutionnaires au salon IFA 2025 :

Véhicule micro-électrique intelligent série AL d'ASTRAUX : Le nouveau véhicule micro-électrique d'ASTRAUX est conçu pour répondre aux exigences de la mobilité urbaine et plaire à toutes les générations. Certifié dans les catégories L6e/L7e de l'UE, il peut être légalement conduit dès l'âge de 14 ans dans certains pays européens, apportant ainsi une nouvelle liberté et du plaisir aux transports urbains.

Visuellement, le véhicule se distingue par un concept de conception très original : des phares circulaires surdimensionnés, un toit ouvrant panoramique et un écran à 360° qui allie une personnalité audacieuse à une sécurité accrue. À l'intérieur, un karaoké et un éclairage ambiant sont disponibles, tandis qu'à l'extérieur, le véhicule est équipé d'un drone, ce qui transforme une voiture simple en un centre de divertissement mobile.

Lors de l'événement de lancement, ASTRAUX dévoilera également deux autres innovations, le robot compagnon alimenté par l'IA Aimon et les lunettes de soleil alimentées par l'IA, marquant la dernière étape de la technologie intelligente axée sur le style de vie de la marque.

Avec un véhicule conçu pour toutes les générations, ASTRAUX apporte une nouvelle philosophie de « joie pour tous », alliant style, technologie et abordabilité. Ce lancement intersectoriel marque une étape audacieuse vers la mobilité intelligente, la compagnie émotionnelle et les expériences d'IA portables.

Offre d'une durée limitée - À compter d'aujourd'hui jusqu'au 6 septembre, 24 h, HEC, réservez tout produit pour seulement 9,9 € avec un remboursement complet jusqu'au 10 novembre :

Prix spécial pour les achats de première heure ASTRAUX AL7 : 7 990 € (8 990 €)

Prix spécial pour les achats de première heure ASTRAUX AL6 : 5 990 € (6 990 €)

La vision d'ASTRAUX est de rendre la conception innovante accessible, en offrant aux consommateurs une technologie plus intelligente, plus ludique et plus abordable. Comme le dit la marque : « Donnez-lui du style. Vivez-le. Montrez-le.

Le compte à rebours a commencé. Joignez-vous à nous au salon IFA Berlin et assistez à une nouvelle ère de vie intelligente.

