BERLIN, 8 septembre 2025 /CNW/ - ASTRAUX, une marque technologique mondiale de style de vie basée à Dubaï, redéfinit l'avenir de la mobilité urbaine. Lors de son événement de lancement mondial très attendu à Berlin, ASTRAUX a dévoilé trois conceptions originales, dont sa minivoiture électrique tendance de 5 999 euros qui a volé la vedette.

Événement de lancement mondial d’ASTRAUX (PRNewsfoto/ASTRAUX) ASTRAUX AL6/AL7 (PRNewsfoto/ASTRAUX)

Le lancement a attiré plus de 200 médias internationaux, chefs de file de l'industrie et influenceurs technologiques, avec 1,2 million de téléspectateurs en direct sur YouTube, TikTok et Instagram. Lors de l'événement de lancement, 10 partenaires ont signé des commandes pour plus de 30 000 VE ASTRAUX sur place, ce qui marque une étape importante dans l'expansion mondiale de la marque.

Mini VE d'ASTRAUX | 5 990 € redéfinit la mobilité urbaine joyeuse

Grâce à une offre anticipée au prix de 5 990 euros (prix initial de 6 990 euros), le mini VE d'ASTRAUX rend la mobilité personnelle accessible à la prochaine génération. Sa conception compacte et élégante a instantanément attiré les foules, et les amateurs ont fait la queue pour prendre des photos et les partager sur les médias sociaux.

Conduite à 14 ans et plus : Pour les conducteurs d'au moins 14 ans dans certains pays européens

Conception saisissante : Structure de carrosserie de qualité automobile, toit en verre panoramique, visibilité de 360°.

Divertissement sur roues : Karaoké intégré, éclairage ambiant, intégration d'applications et mode « voiture de fête » rapide.

Robot compagnon Aimon

Un compagnon interactif émotionnel d'IA qui réagit au toucher, au mouvement et à l'humeur, avec des réponses dynamiques et des « modes surprises » cachés lorsqu'il est jumelé à un autre appareil.

Lunettes intelligentes ASTRAUX

Les lunettes intelligentes d'ASTRAUX (79 €) combinent style et fonction dans une conception légère, avec des lunettes de soleil UV400, une interaction avec l'IA, une caméra de 8 Mpx à la première personne, un audio à oreille ouverte et une intégration ChatGPT en temps réel pour la traduction, la commande vocale et la création de contenu mains libres.

Vision de la marque ASTRAUX

Guidée par la philosophie « Donnez-lui du style. Vivez-le. Montrez-le. », ASTRAUX continue d'inspirer un nouveau mode de vie mondial où la technologie, la conception et l'abordabilité se rencontrent, rendant la mobilité urbaine haut de gamme accessible à tous.

ASTRAUX a annoncé que Berlin marque le début de son expansion en Europe, avec des plans de croissance grâce à des partenariats locaux, à des programmes de tests immersifs et à des campagnes exclusives de précommande.

Visionnez l'enregistrement et précommandez maintenant

Visionnez l'enregistrement complet du lancement à Berlin et précommandez les produits ASTRAUX aujourd'hui :

Enregistrement du lancement : https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?feature=share

Précommander le mini VE :

https://astra-ux.com/products/electric-mini-car

https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdapt

Suivez-nous sur les médias sociaux pour obtenir les dernières mises à jour :

Instagram : @Astraux.global

TikTok : @astrauxglobal

Facebook : @Astraux.global

Offres de lancement d'une durée limitée (jusqu'au 6 septembre, 23 h 59 [HEC])

Réservation à 9,9 € Réservez votre place dès maintenant; annulez en tout temps avant le 4 décembre.

Prix spécial pour les achats de première heure ASTRAUX AL7 : 7 990 € (prix régulier : 8 990 €)

Prix spécial pour les achats de première heure ASTRAUX AL6 : 5 990 € (prix régulier : 6 990 €)

Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Site Web officiel : https://astra-ux.com/

