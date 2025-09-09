BERLIN, 9 septembre 2025 /CNW/ -- La marque technologique de style de vie basée à Dubaï ASTRAUX a fait une déclaration percutante lors du salon IFA Berlin 2025, dévoilant trois produits originaux qui ont attiré des foules massives et placé l'entreprise parmi les plus populaires en matière de mobilité verte et de mode de vie intelligent. Dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale, ASTRAUX a annoncé une expansion accélérée dans quatre marchés essentiels de l'UE -- l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne -- dans le but de répondre à la demande croissante de solutions de mobilité innovantes et accessibles.

Quelques photos de l’exposition (PRNewsfoto/ASTRAUX) YOYO (PRNewsfoto/ASTRAUX)

Lors du salon IFA de cette année, ASTRAUX a présenté pour la première fois son mini VE, son robot compagnon Aimon et ses lunettes intelligentes au public européen. Le kiosque est rapidement devenu l'une des principales attractions, attirant plus de 20 000 visiteurs en une seule journée, avec de longues files d'attente autour de la zone d'expérience et des murs à égoportraits. Le kiosque d'ASTRAUX s'est classé parmi les trois kiosques ayant suscité le plus de mobilisation au salon IFA.

En particulier, Yoyo.Zhang, actuellement responsable des activités européennes d'ASTRAUX, a passé des années profondément impliquée dans les activités grand public au sein d'entreprises comme Huawei et Xiaomi. Elle a également dirigé les activités italiennes de Xiaomi en Europe, acquérant ainsi une vaste expérience dans la création de marques, la disposition de canaux et les activités liées aux utilisateurs. Son leadership témoigne de l'engagement ferme d'ASTRAUX s'implanter solidement en Europe. Elle a souligné qu'ASTRAUX est particulièrement bien placée pour trouver écho auprès des jeunes consommateurs européens à la recherche de solutions technologiques abordables, novatrices et élégantes, ouvrant la voie à une croissance rapide en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne.

Une innovation axée sur les jeunes

Le mini EV ASTRAUX (à partir de 5 990 euros) -- Un véhicule microélectrique avec une conception saisissante, une peinture personnalisable, un toit en verre panoramique et accessible aux conducteurs à partir de 14 ans dans certains pays de l'UE.

Le robot compagnon Aimon (89 €) -- Un robot IA interactif émotionnel qui réagit au toucher, au mouvement et à l'humeur, et qui est rapidement devenu un favori de la foule dans la zone d'expérience du salon IFA.

Les lunettes intelligentes ASTRAUX (79 €) -- Combinant des lunettes de soleil certifiées UV400, la traduction assistée par l'IA, une caméra à la première personne de 8 Mpx et un audio à oreille ouverte, offrant des expériences intelligentes mains libres aux utilisateurs de la nouvelle génération.

