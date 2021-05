Le vapotage : mythes et réalités - Les membres de l'Assemblée nationale du Québec doivent prendre conscience des risques d'abolir les saveurs dans le vapotage

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Contrairement à la direction de santé publique qui refuse obstinément un débat public, éclairé et éclairant, fondé sur des faits scientifiques documentés, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec (CDVQ) lance aujourd'hui une brochure d'information visant à sensibiliser les citoyennes et citoyens, et plus particulièrement les membres de l'Assemblée nationale du Québec, sur les mythes et les réalités concernant le vapotage.

Intitulé : 10 mythes et réalités sur le vapotage, ce document étoffé reprend des affirmations mal fondées ou erronées du rapport Recommandations de mesures visant à mieux encadrer le vapotage que le directeur national de santé publique a dévoilé en décembre 2019, et sur lequel le gouvernement s'appuie pour justifier sa position hautement hasardeuse d'interdire des saveurs autres que celle du tabac dans les produits de vapotage.

La porte-parole de la Coalition, Christina Xydous, mentionne que « le contenu rigoureux de la brochure de la CDVQ contient entre autres des références à des experts, à des organismes ou à des publications de réputation mondiale », comme le Public Health England, la Haute autorité de santé (France), The National Centre for Smoking Cessation and Training (NCSCT) [Royaune-Uni], The New England Journal of Medicine, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [États-Unis].

Le document réfère aussi à des données comme celles de l'Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire (ETADJES) de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) afin de « démontrer de façon claire et non équivoque que le gouvernement fait carrément fausse route avec le projet de règlement qu'il rendra vraisemblablement public le 31 mai prochain, histoire de faire un peu de théâtre à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac ».

Pour la Coalition, il est important de remettre les pendules à l'heure, car « il faut que le législateur et la population prennent conscience du recul majeur et des risques hautement dommageables que l'approche de la santé publique est sur le point de provoquer en obligeant les vapoteurs à s'en tenir à la saveur du tabac et en les incitant à recommencer à fumer la cigarette combustible. Et en refusant d'une manière entêtée et doctrinaire de reconnaître le principe de la réduction des méfaits du tabac que prônent pourtant un très grand nombre de spécialistes », de conclure la porte-parole.

Note : La brochure est téléchargeable sur le site web de la CDVQ au lien suivant : https://bit.ly/2RrwmbN

