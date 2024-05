CHENGDU, Chine, 11 mai 2024 /CNW/ - WestGene, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la technologie de l'ARNm, annonce une étape historique avec l'approbation DNR de la FDA de son vaccin à ARNm contre le cancer, le WGc-043. Cette réalisation historique marque la première approbation au monde d'un vaccin thérapeutique contre le cancer lié au virus EB à base d'ARNm.

Le vaccin thérapeutique à ARNm contre le cancer de WestGene reçoit l’approbation de la FDA (PRNewsfoto/WestGene)

Fondée par le Dr Yuquan Wei, académicien renommé de l'Académie chinoise des sciences, et le Dr Xiangrong Song, WestGene est devenue une force motrice de la recherche sur la technologie de l'ARNm et du développement de médicaments novateurs. En poursuivant sans relâche la recherche de l'excellence scientifique, WestGene franchit une nouvelle étape importante qui souligne son engagement à repousser les frontières de la biomédecine.

L'approbation du WGc-043 par la FDA représente une avancée importante dans le traitement du cancer, offrant un nouvel espoir aux patients atteints de cancers avancés liés au virus EB. Le virus EB est fortement corrélé avec plus de dix cancers, y compris le carcinome nasopharyngé (CNP), le lymphome à cellules T tueuses naturelles (NKTL), le cancer de l'estomac, le cancer du poumon, le cancer du foie, le cancer de l'œsophage, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, et les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques et le lupus érythémateux systémique. Ce sont des indications potentielles pour le WGc-043.

Le WGc-043 montre une efficacité prometteuse, une faible toxicité, une applicabilité générale, une évolutivité efficace et une rentabilité. Le WGc-043 a déjà terminé des essais initiés par des chercheurs sur le CNP et le NKTL, démontrant une innocuité et une efficacité supérieures à celles d'autres vaccins thérapeutiques à ARNm contre le cancer accessibles au public. Une fois lancé avec succès, le WGc-043 offrira une nouvelle option de traitement aux patients atteints de tumeurs solides avancées positives pour le virus EB et de malignités hématologiques.

Alors que WestGene va de l'avant, son accent stratégique sur la collaboration mondiale souligne sa vision de l'expansion commerciale et de la pénétration du marché. Avec un pipeline diversifié de plus de 20 produits thérapeutiques à base d'ARNm ciblant un éventail de maladies, WestGene est prête à remodeler le paysage biopharmaceutique. WestGene a fait des percées importantes dans les trois technologies clés du développement de médicaments à ARNm, soit la conception de la séquence d'ARNm, les vecteurs d'administration et la fabrication. Le brevet pour les lipides ionisables a été accordé dans des pays et régions comme la Chine, les États-Unis et l'Europe.

L'approbation du WGc-043 par la FDA marque un point tournant dans la lutte contre les cancers et souligne l'engagement de WestGene envers la technologie de l'ARNm. Alors que WestGene continue de repousser les limites de la découverte scientifique, son esprit pionnier promet d'ouvrir de nouvelles frontières dans le traitement du cancer et au-delà.

