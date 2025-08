ALPHARETTA, Géorgie, 1er août 2025 /CNW/ - Kahua, un important fournisseur de programmes d'immobilisations et de systèmes d'information et de gestion des projets de construction , est fière d'annoncer que le U.S. Army Corps of Engineers (USACE), l'une des agences fédérales les plus importantes, a choisi la plateforme Kahua pour moderniser sa gestion de la construction.

USACE, en collaboration avec des partenaires du secteur de la construction, consacre des milliards de dollars par an à la réalisation de projets mondiaux d'ingénierie et de construction, y compris des projets d'infrastructure, de barrages, de digues, d'installations militaires et de navigation, pour le département de la Défense et d'autres organismes civils.

« Notre stratégie d'innovation en matière de gestion de construction comprend les piliers des personnes, des processus, de la technologie et de l'amélioration continue pour servir de tremplin à notre transformation numérique. Cette approche multidimensionnelle est essentielle pour diriger le changement au sein d'une grande organisation comme le U.S. Army Corps of Engineers », a déclaré le chef de la construction du U.S. Army Corps of Engineers. « Compte tenu du grand nombre d'incohérences entre les districts en raison de technologies qui n'ont pas suivi le rythme de nos partenaires de l'industrie, nous avions besoin d'un outil qui aiderait à appliquer les normes dans notre façon de travailler, dans l'ensemble de nos services et sur le terrain.

L'objectif principal de notre bureau de modernisation de la technologie est de déterminer le déploiement de la technologie auprès des praticiens dans le domaine. Je vois cela comme un multiplicateur de force massif pour l'agence et, espérons-le, pour l'industrie. »

Grâce à l'expérience éprouvée de Kahua au fédéral et au sein du DOD, à sa plateforme sécurisée et évolutive, à son soutien de calibre mondial et à son solide marché de partenariats, USACE a choisi Kahua for Federal comme système de gestion de projets de construction afin d'offrir des gains d'efficacité et favoriser la collaboration entre les organismes.

« Nous sommes fiers de fournir au U.S. Army Corps of Engineers des outils pour améliorer l'efficacité et la sécurité, en particulier en cette période de surveillance accrue », a déclaré Brian Moore, cofondateur et président de Kahua. « USACE se joint à 15 autres organismes fédéraux que nous servons déjà, renforçant l'engagement de Kahua à servir l'administration fédérale. »

Grâce à une plateforme moderne de gestion de projets de construction, USACE est maintenant alignée sur les pratiques exemplaires de l'industrie qui accordent la priorité à l'efficacité et à la transparence. Ils ont simplifié les flux de travail, acquis une visibilité entourant les risques des projets et amélioré la gestion des coûts. Les nombreux intervenants de l'organisation pourront utiliser une seule source d'information et être mieux préparés aux innovations futures en matière de processus opérationnels.

Kahua est un important fournisseur de logiciels de gestion et d'analyse de projets de construction axés sur les actifs pour les secteurs du gouvernement, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Notre plateforme, la plus sécurisée de l'industrie, aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie d'un projet. Notre approche unique axée sur les actifs simplifie le processus de transfert des actifs. Grâce à des solutions spécialement conçues pour les marchés verticaux et à un environnement à code faible, les utilisateurs peuvent fonctionner rapidement, avec la souplesse nécessaire pour se conformer à leurs exigences particulières au fil du temps. Pour en savoir plus, cliquez ici .

