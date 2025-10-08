LONDRES, 9 octobre 2025 /CNW/ - Kahua, un important fournisseur de systèmes d'information de gestion de programmes (SIGP) axés sur les actifs dotés d'un environnement de données commun (CDE), a annoncé aujourd'hui l'expansion de ses services au Royaume-Uni avec une équipe dédiée sur le terrain. Dans le cadre de son engagement sur le marché britannique, Kahua a également atteint la cible d'assurance du ministère de la Défense, une accréditation clé en matière de cybersécurité pour les entrepreneurs qui soutiennent les programmes du ministère.

Kahua élargit sa présence au Royaume-Uni et obtient l’accréditation en cybersécurité du ministère de la Défense

La cible d'assurance est une norme de cybersécurité rigoureuse qui est exigée des entrepreneurs du secteur privé qui travaillent directement ou indirectement avec le ministère de la Défense. Kahua, qui offre une collaboration sécurisée, un contrôle des coûts et le maintien d'un fil d'or pour les projets de construction et d'infrastructure à grande échelle, a récemment étendu son environnement de données commun au Royaume-Uni pour répondre à la demande croissante.

En atteignant le niveau 2, Kahua démontre sa crédibilité et sa confiance, se trouvant à l'un des niveaux de sécurité les plus élevés du Royaume-Uni veillant à ce que les logiciels utilisés par les entrepreneurs du ministère répondent aux attentes en matière de protection des données, de résilience et d'interopérabilité sécurisée.

« Cette certification n'est qu'une partie de notre engagement à long terme au Royaume-Uni, a déclaré Brian Moore, cofondateur et président de Kahua. Maintenant que nous avons une équipe sur le terrain, nous sommes impatients d'aider les organisations britanniques à stimuler le rendement, la transparence et la valeur de leurs programmes d'immobilisations. »

« Atteindre la cible d'assurance est une étape clé de notre stratégie de croissance au Royaume-Uni, a déclaré Sam Fretten, responsable de la croissance régionale au Royaume-Uni pour Kahua. Cela renforce notre capacité à soutenir nos clients en respectant des exigences de sécurité complexes et des projets d'immobilisations à long terme. »

La plateforme sécurisée et axée sur les actifs de Kahua est déjà largement utilisée par certaines des organisations les plus soucieuses de la sécurité à l'échelle mondiale, ainsi que par des gouvernements locaux, des entrepreneurs et des propriétaires du secteur privé.

Grâce à son accréditation du ministère de la Défense, Kahua est désormais en mesure de soutenir un large éventail de clients britanniques dans le domaine de la défense, y compris des entrepreneurs, des organismes gouvernementaux et des propriétaires d'infrastructures essentielles qui ont tous besoin de solutions de gestion de programme flexibles et sécurisées.

« La protection des données des clients a toujours été au cœur de notre mission, a ajouté M. Moore. Nous sommes fiers de répondre aux attentes du ministère de la Défense en matière de cybersécurité et nous sommes ravis d'aider les organisations britanniques à gérer leurs programmes d'immobilisations en toute confiance. »

À propos de Kahua

Kahua est un important fournisseur de logiciels de gestion et d'analyse de projets de construction axés sur les actifs pour les secteurs du gouvernement, des soins de santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Ayant gagné la confiance de 16 agences fédérales pour gérer les programmes d'immobilisations en toute sécurité, Kahua aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie d'un projet. Son approche unique de gestion de projet centrée sur les actifs (Asset Centric Project Management®) simplifie le transfert des actifs et assure la préparation opérationnelle.

