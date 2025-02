ALPHARETTA, Géorgie, 13 février 2025 /CNW/ - Kahua, un important fournisseur de solutions collaboratives de gestion de projets de construction, est fière de dévoiler son approche d' évaluation continue de l'état des installations (C-FCA), pour la gestion proactive des installations. Conçue pour assurer des opérations harmonieuses, maximiser la durée de vie des actifs et accroître l'efficacité des coûts, l'approche C-FCA permet aux organisations de rester à l'avant-garde dans un paysage en constante évolution grâce à un enregistrement dynamique et en temps réel de l'état et de l'emplacement des actifs pour des plans de maintenance proactive et préventive.

Contrairement aux évaluations périodiques traditionnelles, l'approche C-FCA fournit une évaluation continue axée sur les données des installations permettant aux organisations :

de repérer et régler les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent

d'optimiser les calendriers d'entretien pour réduire les temps d'immobilisation

de planifier et budgétiser avec une précision sans précédent

« Les installations sont l'épine dorsale du succès opérationnel et, grâce à l'approche C-FCA, les actifs sont à l'avant-plan. Les techniciens en entretien peuvent voir tout le travail effectué dans une pièce et, pour chaque actif, l'équipe de planification des immobilisations, lorsqu'elle est prête à moderniser la pièce, peut voir ce qui se trouve dans la pièce et tout entretien à venir des actifs prévus, afin de pouvoir enlever tout cela du programme d'immobilisations et de dépenser l'argent d'une autre façon, » a déclaré Jason Villanueva, associé, VM3 Consulting. « L'approche C-FCA de Kahua permet aux organisations de passer de stratégies réactives à des stratégies prédictives, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les coûts et d'améliorer le rendement global. Il s'agit de créer des espaces plus intelligents et plus sécuritaires. »

L'approche C-FCA de Kahua fournit des renseignements en temps réel pour une gestion plus intelligente des actifs, ce qui permet aux organisations d'obtenir des renseignements améliorés sur la maintenance préventive et la gestion centralisée des dossiers d'actifs. Le résultat : une réduction des coûts d'exploitation, une conformité simplifiée et une installation sécuritaire.

Redéfinir les normes de l'industrie

La dernière innovation de Kahua renforce sa position de chef de file en matière de gestion de projets de construction. Déjà reconnu par les principaux acteurs des secteurs gouvernemental, de la santé, de l'éducation et du commerce, Kahua continue de proposer des solutions qui répondent à l'évolution des exigences de la construction moderne. En adoptant l'approche C-FCA, les organisations peuvent réaliser des économies de coûts grâce à des plans de maintenance préventive et exploiter leurs installations selon des normes de rendement et de sécurité optimales.

Pour en savoir plus sur l'approche C-FCA de Kahua, visitez le site www.kahua.com.

À propos de Kahua

Kahua est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion et d'analyse de projets de construction centrés sur les actifs pour les secteurs gouvernemental, de la santé, de l'éducation, du commerce et de l'énergie. Notre plateforme - la plus sécurisée de l'industrie - aide les propriétaires et les entrepreneurs à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à gérer les risques tout au long du cycle de vie des projets. Notre approche unique axée sur les actifs simplifie le processus de livraison des actifs. Grâce à des solutions spécialement conçues pour les marchés verticaux et à un environnement à code bas, les utilisateurs peuvent être opérationnels rapidement, avec la souplesse nécessaire pour se conformer à leurs exigences particulières au fil du temps.

