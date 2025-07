PRINCE RUPERT, BC, le 24 juill. 2025 /CNW/ - Sur la côte du Pacifique, la pêche au sébaste est gérée avec soin, pour assurer la durabilité à long terme de 37 espèces capturées dans les eaux marines de la Colombie-Britannique. Le sébaste est extrêmement vulnérable à la surpêche en raison du faible taux de croissance de l'espèce, de son cycle lent de reproduction, et de son taux de mortalité élevé lorsqu'il est ramené à la surface. Par conséquent, toutes les espèces de sébastes capturés dans la pêche commerciale au chalut du poisson de fond doivent être conservées, consignées avec précision, et déclarées pour garantir que les pêcheurs ne dépassent pas leur quota.

La photo ci-dessus a été ajoutée dans un document où les deux parties ont convenu des faits de l’affaire. Elle a été présentée au tribunal pendant l’étape de l’imposition de la peine et montre le filet maintenu sur le côté du navire et les sébastes flottant à la surface de l’eau. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 9 juillet 2025, devant la cour provinciale de Prince Rupert, Roger Atchison, capitaine et copropriétaire du bateau de pêche commerciale Savage Eagle, a plaidé coupable à de nombreuses infractions à la Loi sur les pêches du Canada. M. Atchison a remis à l'eau plus de 9 000 livres de sébaste et a omis de tenir des registres exacts et complets de ses activités de pêche. Ces actions constituent des violations des conditions de son permis, et ont eu lieu entre le 18 et le 23 octobre 2023, après que son navire ait quitté Prince Rupert pour la pêche commerciale dans le détroit d'Hécate.

Pêches et Océans Canada (MPO) a pour mandat d'assurer la protection et la conservation des ressources marines et de faire appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des efforts déployés par le MPO pour perturber et prévenir les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature, ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne ayant des renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1‑800‑465‑4336, ou transmettre ces renseignements par courriel à [email protected].

Faits en bref

Le sébaste est une espèce sédentaire d'une grande longévité avec une espérance de vie moyenne de 75 ans, bien que certaines espèces puissent vivre bien au-delà de 100 ans. La croissance lente, le faible cycle de reproduction, et la nature sédentaire de la plupart des sébastes signifient que ces espèces sont plus vulnérables à la surpêche.

Étant donné que les sébastes ont un taux de mortalité de 100 %, ils doivent tous être conservés. Tout sébaste, qu'il soit conservé ou remis à l'eau, comptera dans le quota global pour le navire. La pêche peut donc être interdite aux chalutiers qui ont dépassé le quota pour une espèce. Dans l'affaire en question, on estime que 9 492 livres de sébastes ont été remis à l'eau et n'ont pas été déclarés.

Les agents des pêches effectuent des inspections en mer et à quai pour vérifier la conformité aux conditions de permis. En raison de la complexité du système intégré de gestion du poisson de fond, le suivi des prises repose sur l'examen des journaux de bord de la pêche, les systèmes vidéos de surveillance électronique, les programmes de vérification à quai et le système de vérification du poisson de fond.

La déclaration inadéquate des prises a une incidence importante sur les ressources que le MPO gère. À l'opposé, une déclaration juste des prises de poissons, conservés et remis à l'eau, est essentielle à la durabilité des stocks.

