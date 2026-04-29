Le Tribunal administratif du travail tient une activité portes ouvertes le samedi 9 mai à son bureau de Québec

QUÉBEC, le 29 avril 2026 /CNW/ - Lors de la 14e édition de la Journée nationale de la justice administrative, le Tribunal administratif du travail tient une activité portes ouvertes dans le cadre de son 10e anniversaire de création afin d'accueillir les visiteurs dans son nouveau bureau de Québec.

Durant cette activité, les personnes présentes pourront se familiariser avec le parcours d'un justiciable qui présente un recours au Tribunal en plus de rencontrer des représentants du Tribunal et de nos partenaires qui seront sur place.

Date : samedi 9 mai 2026

Lieu : 1075, rue de l'Amérique-Française, Québec

Durée de l'activité : de 13 h à 15 h

À ne pas manquer : discussion suivie d'une période de questions à 14 h 30

Thèmes : la justice administrative et le rôle du Tribunal en droit du travail

Animateur : M e Samuel Massicotte, bâtonnier de Québec

Samuel Massicotte, bâtonnier de Québec Intervenants : M e Caroline Gagnon, vice-présidente du Barreau du Québec; M e Jean-François Séguin, président de la Conférence des Juges Administratifs du Québec.

Représentantes du Tribunal : Annie Beaudin, présidente; Mylène Alder, vice-présidente de la qualité et de la cohérence; Dominique Benoît, vice-présidente des divisions des relations du travail, des services essentiels et des services assurant le bien-être de la population, de la construction et de la qualification professionnelle; Catherine A. Bergeron, vice-présidente de la Division de la santé et de la sécurité du travail.



Sur place, les visiteurs auront la chance de rencontrer et de discuter avec les représentants d'Éducaloi, de la Fondation du Barreau du Québec ainsi que de SOQUIJ qui seront à leur kiosque.

SOURCE Tribunal administratif du travail

Source : Marc Lalancette, conseiller en relations médias,418 644-8609 ou [email protected]