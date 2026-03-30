Avis de grève des ambulanciers d'Urgence Bois-Francs - Des services essentiels seront offerts à partir du 2 avril 2026

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis des membres de la Fédération du préhospitalier du Québec qui travaillent au sein d'Urgence Bois-Francs. Les ambulanciers ont annoncé leur intention de déclencher une grève à durée indéterminée à partir du 2 avril 2026 à 0 h 01.

En prévision de cette grève, le Tribunal a statué sur les services essentiels à maintenir et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Il est possible de connaître l'ensemble des services maintenus pendant la période de grève en consultant la décision et l'entente en annexe en consultant le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1467793.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

SOURCE Tribunal administratif du travail

Source : Marc Lalancette, conseiller en relations médias, 418 644-8609 ou [email protected]