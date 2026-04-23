Avis aux médias - Contestation constitutionnelle en lien avec le maintien des services assurant le bien-être de la population au CPE Le Jardin de Robi, le Tribunal convoque les parties en audience

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail convoque les parties en audience pour entendre leurs arguments sur la contestation constitutionnelle en lien avec le maintien des services assurant le bien-être de la population au CPE Le Jardin de Robi. Il s'agit de la première demande de cette nature dont le Tribunal est saisi dans le régime instauré par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out (Loi 14).

L'audience publique aura lieu :

Date : 30 avril, 1er, 13 et 14 mai



Heure : 9 h 30 Lieu : Bureau du Tribunal Adresse : 1075, rue de l'Amérique-Française Québec (QC) G1R 5P8

L'audience permettra au CPE Le Jardin de Robi et au Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay - Lac-Saint-Jean - FSSS-CSN ainsi qu'aux parties intervenantes de faire des représentations en lien avec le volet constitutionnel du dossier. Nous vous accueillerons à notre bureau de Québec pour assister à l'audience en personne.

Pour en savoir plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1461070.

SOURCE Tribunal administratif du travail

Source : Marc Lalancette, conseiller en relations médias, 418 644-8609 ou [email protected]