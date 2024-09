C'est dans la catégorie « Esprit de collaboration » que le groupe s'est illustré, quand trois de ses membres ont reçu le prix d'excellence des mains de Monsieur Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada, au nom du groupe, lors d'une cérémonie tenue le 7 juin dernier à Gatineau. Soulignant la création d'une relation durable entre des personnes expropriées de Forillon et Parcs Canada, cet honneur vient reconnaître le développement d'une collaboration constructive qui permet de raconter l'histoire et de commémorer les personnes expropriées. Comme la majorité des récipiendaires n'a pu se déplacer à Gatineau en juin, il s'avérait important pour eux de se réunir à Gaspé afin de célébrer, ensemble, cette prestigieuse distinction.

La collaboration entre les personnes expropriées de Forillon et Parcs Canada ainsi que les réalisations qui en résultent sont en grande partie attribuables au travail acharné de Madame Marie-Laure Rochefort, une des dix-sept récipiendaires et première présidente du Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance. Depuis le début, madame Rochefort a défendu haut et fort les valeurs qui sont au cœur du mandat du Regroupement : la reconnaissance, le respect et surtout, le « Devoir de mémoire ».

En reconnaissance de cette contribution exceptionnelle, Parcs Canada a annoncé aujourd'hui qu'une somme de 25 000 $ sera versée au Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance afin de soutenir la réalisation de projets visant à commémorer les personnes expropriées afin que leur histoire soit documentée, racontée et inscrite dans la mémoire collective. Malgré les histoires difficiles, l'ouverture et le respect mutuel dont font preuve les artisans de cette relation permettent d'envisager l'avenir avec optimisme.

Citations

« C'est un honneur de pouvoir aujourd'hui reconnaître et applaudir l'immense travail qu'a fait notre amie, notre alliée, Marie-Laure Rochefort, pour commémorer les personnes expropriées. C'est à elle que l'on doit le succès et les réalisations du Regroupement. La contribution financière annoncée aujourd'hui nous permettra de poursuivre, en son nom, notre « Devoir de Mémoire » avec les familles expropriées et l'équipe de Parcs Canada ».

Hermeline Smith

Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance

« À Parcs Canada, l'excellence est une des valeurs fondamentales qui définit comment nous effectuons notre travail. Le dévouement, la passion et le respect dont font preuve les personnes expropriées de Forillon avec qui nous travaillons, plus particulièrement Mme Marie-Laure Rochefort, sont exemplaires et constituent une grande source d'inspiration et de fierté. La relation privilégiée que nous continuons de bâtir avec le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance de même qu'avec des membres de familles expropriées nous permettra d'accomplir, ensemble, de grandes choses ».

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

En juin 1970, Forillon devient le premier parc national du Québec au sein du réseau canadien. Situé à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le parc national Forillon assure la sauvegarde d'un territoire de 244,8 km 2 , incluant une bande marine de plus de 150 m de largeur (4,4 km 2 ).

, incluant une bande marine de plus de de largeur (4,4 km ). Pour procéder à la création du parc national Forillon, quelque 225 familles ont dû quitter leurs propriétés et près de 1 200 propriétaires ont perdu leur lot à bois et des parties de leurs terres cultivées. Cette expropriation entraînera de grands bouleversements dans la vie familiale, économique et sociale de ces résidents et de la communauté.

En 2010, le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance est créé et a pour mandat de représenter les personnes expropriées de Forillon dans toutes les instances consultatives du parc national Forillon et d'inscrire l'histoire de l'expropriation dans l'histoire de la Gaspésie, du Québec et du Canada . La présidente du Regroupement est Madame Marie-Laure Rochefort .

. La présidente du Regroupement est Madame . Depuis 2010, le Regroupement est un partenaire incontournable pour Parcs Canada. Il est consulté à différents moments stratégiques et siège au comité consultatif du parc. Le partage du leadership avec le Regroupement a donné lieu à des rapprochements significatifs et a permis des réalisations mutuellement bénéfiques dont le Programme de laissez-passer pour permettre l'accès au parc à six générations de personnes expropriées, la création de panneaux commémoratifs des familles ayant occupé différents secteurs du territoire du parc et plus récemment, le Projet d'hébergement patrimonial de Grande-Grave.

Les Prix d'excellence du directeur général de Parcs Canada, la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'Agence, ont été créés pour reconnaître les partenaires et les employés qui démontrent un haut niveau d'excellence ou obtiennent des résultats exceptionnels.

Le 7 juin 2024, un prix a été décerné à 13 membres de familles expropriées ( Marie-Laure Rochefort , Amanda Roberts , Andrée Bouchard, Claudine Noël, Debbie Phillips , Eileen Perry , Elizabeth Tuzo McGregor , Hermeline Smith , Kathleen Langlais , Lynn-Ann Smith , Pierre O'Connor , Pierrette Perry , Sarah-Émilie Fournier ) et à 4 employés de Parcs Canada ( Michel Queenton , Émilie Devoe, Élisabeth Lacoursiere, Stéphane Marchand (retraité)) dans la catégorie « Esprit de collaboration » soulignant ainsi la « Création d'une relation durable entre les personnes expropriées de Forillon et Parcs Canada ».

