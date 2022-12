Seul service sans escale entre l'Amérique du Nord et la Thaïlande

Vols saisonniers, quatre fois par semaine, jusqu'au 26 mars au départ de YVR

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Une cérémonie a eu lieu à l'aéroport international de Vancouver (YVR) hier soir à l'occasion du vol inaugural AC65 d'Air Canada au départ de l'aéroport international de Vancouver (YVR). L'appareil fait maintenant route vers la Thaïlande et doit arriver à Bangkok samedi matin.

« Nous sommes ravis de lancer le premier service sans escale d'Air Canada desservant l'Asie du Sud-Est et la seule liaison sans escale entre l'Amérique du Nord et la Thaïlande, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires d'Air Canada. Bangkok compte parmi les destinations les plus visitées dans le monde, et nous avons optimisé les correspondances au départ et à destination de notre plaque tournante transpacifique à YVR afin d'offrir à nos clients des options de voyage pratiques pour explorer cette ville dynamique réputée pour son histoire, sa gastronomie et sa culture, ou pour y mener des affaires internationales. Ce nouveau service au départ de YVR constitue une démarche de plus qui s'inscrit dans notre ambition visant à faire de cette plaque tournante une des portes d'accès transpacifiques les plus importantes en Amérique du Nord. Nous sommes heureux de pouvoir maintenant accueillir nos clients à bord de nos vols. »

« Le succès de l'industrie aérienne canadienne ne serait pas ce qu'il est sans un meilleur accès entre les pays, affirme l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports du gouvernement du Canada. Grâce à ces vols, plus de voyageurs pourront se rendre à destination et vanter la croissance et la prospérité que connaît l'industrie du voyage, et ce, tant au Canada qu'en Thaïlande. »

« Nous nous réjouissons qu'Air Canada poursuive l'expansion de sa plaque tournante transpacifique à YVR en lançant sa nouvelle desserte de Bangkok, le seul service direct entre l'Amérique du Nord et la Thaïlande, a indiqué Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Vancouver. Ce nouveau service va offrir aux voyageurs de formidables options touristiques et un large éventail d'occasions d'affaires dans la région. Ici, en Colombie-Britannique, cette nouvelle liaison va générer 2,8 millions de dollars en dépenses liées au tourisme et injecter 1,5 million de dollars dans le produit intérieur brut (PIB). »

« C'est avec énormément de plaisir que nous apportons notre soutien à Air Canada, notre transporteur national, à l'occasion du lancement de son nouveau service international entre Vancouver et Bangkok, le seul à relier directement l'Amérique du Nord et la Thaïlande, a indiqué Jeff Nakivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. Cette nouvelle liaison arrive à point nommé. Maintenant que le gouvernement déploie sa nouvelle et ambitieuse Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique visant à accroître la mobilisation en faveur de la population et des économies de cette région dynamique, l'Asie du Sud-Est est appelée à jouer un rôle central dans les plans du Canada visant à accentuer sa présence en Asie au cours de la prochaine décennie et par la suite. »

Points saillants du service international

À YVR, la Suite Signature Air Canada offre une expérience haut de gamme exclusive avant le départ. Les clients admissibles de la classe Signature Air Canada arrivant par un vol intérieur pour prendre une correspondance internationale bénéficieront du Service de chauffeur d'Air Canada : ils seront accueillis par un agent du Service Concierge puis emmenés en Porsche hybride ou électrique directement sur la piste jusqu'à la Suite Signature Air Canada exclusive. Le Service de chauffeur offre une expérience aéroportuaire de premier ordre inégalée au Canada aux clients de la classe Signature Air Canada internationale qui font escale à Toronto Pearson ou à Vancouver.

Air Canada a rehaussé son service de repas en classe économique internationale pour faire rayonner les talents culinaires du pays et les saveurs des destinations de son réseau mondial. Le menu de la classe économique, qui a été repensé sur tous les vols internationaux au départ du Canada, comprend un plat principal chaud créé pour Air Canada par le célèbre chef montréalais Jérôme Ferrer, un des membres du groupe d'experts culinaires du transporteur. Une entrée supplémentaire évoquant la cuisine typique de la destination du vol est également servie avec tous les repas, ainsi qu'un dessert faisant l'objet d'un service distinct.

La classe Signature Air Canada propose des créations culinaires signées David Hawksworth, le chef primé de Vancouver, et accompagnées par de grands crus sélectionnés par la sommelière canadienne Véronique Rivest, dont la réputation n'est plus à faire.

Les clients de la classe Signature Air Canada recevront d'élégantes trousses de toilette conçues en partenariat avec Acqua Di Parma, dans lesquelles ils trouveront des produits de soins pour la peau Acqua Di Parma de luxe, un très grand masque pour les yeux, des chaussettes, des produits d'hygiène dentaire et des bouchons d'oreille 3M, autant de petites attentions destinées à leur offrir un confort et des soins personnels bonifiés.

Les clients de la classe Économique Privilège internationale recevront des trousses de toilette réutilisables contenant un masque pour les yeux, des chaussettes et des produits d'hygiène dentaire pour être plus frais et dispos.

Tous les clients qui voyagent avec Air Canada peuvent accumuler et échanger des points Aéroplan, et ceux qui y sont admissibles bénéficient de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement hâtif et d'autres privilèges.

Horaire

Vol Origine Destination Jours d'exploitation Départ Arrivée Appareil Service saisonnier AC65 YVR

(Vancouver) BKK

(Bangkok) Lun., mercr.,

vendr., dim. 23:00 05:55

(+2 jours) 787 Dreamliner

de Boeing 1er déc. au

24 mars AC66 BKK

(Bangkok) YVR

(Vancouver) Mar., mercr.,

vendr., dim. 08:30 06:35 787 Dreamliner

de Boeing 4 déc. au

26 mars

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 88 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767‑300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

