Le tout premier PRIX DUX - Initiative institutionnelle propulsé par l'ITHQ, remis au CHU Sainte-Justine

MONTRÉAL, le 13 févr. 2026 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est fier d'annoncer que le CHU Saint-Justine a remporté le tout premier Prix DUX - Initiative institutionnelle, remis hier soir lors du Gala des Grands Prix Dux, un concours qui récompense et valorise les produits et initiatives qui contribuent à améliorer l'offre alimentaire, la santé de la population et le respect de l'environnement. Cette distinction a été créée et propulsée par l'ITHQ dans la foulée de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ) au sein de laquelle son centre d'expertise joue un rôle central.

L’équipe du service alimentaire du CHU Ste-Justine. De gauche à droite : Caroline Champoux, Julie Tremblay, Marilie Leclair Chapdelaine, Charlie-Anne Normand, Laurie Beauchamp-Gauthier et Josée Lavoie. (Crédit : ITHQ) (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Lauréat 2026 : le Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine se distingue

Le CHU Sainte-Justine a remporté les honneurs pour son initiative intitulée « Alimentation locale et durable au CHU Sainte-Justine », qui touche l'ensemble des sites desservis par son service alimentaire Délipapilles.

Le jury a unanimement salué l'impact concret du projet sur les pratiques alimentaires institutionnelles, soulignant l'engagement soutenu du CHU Sainte‑Justine envers l'achat local et durable. Il a également reconnu l'intégration innovante de produits biologiques, équitables et sans hormones, ainsi que la portée inspirante et transférable de l'initiative, rendue possible par le leadership affirmé de l'équipe et le partage d'expertise auprès d'autres institutions et regroupements.

Le CHU Sainte‑Justine s'est engagé dans une démarche structurée d'achats alimentaires locaux et biologiques, depuis 2018. Certifié Aliments du Québec au menu, l'hôpital offre une alimentation composée à 50 % de plats végétariens, a introduit les haricots secs québécois en 2023 et détient depuis 2025 la certification Fourchette bleue, qui encourage la consommation responsable d'espèces marines du Saint-Laurent, et obtenue grâce au soutien du service d'accompagnement en approvisionnement local de l'ITHQ.

Un prix pour célébrer les institutions publiques qui réinventent l'alimentation

Remis pour la première fois cette année, le Prix DUX - Initiative institutionnelle s'inscrit dans la mission de l'ITHQ de soutenir les institutions publiques du Québec qui souhaitent améliorer leurs pratiques alimentaires, valoriser l'achat local et contribuer à une alimentation plus saine, locale et durable. Onze candidatures ont été présentées à un jury d'experts et évaluées selon différents critères portant notamment sur l'intégration de produits locaux, l'implantation de nouvelles pratiques d'approvisionnement, la collaboration avec les producteurs d'ici, l'amélioration de la traçabilité des produits et la prise en considération de la saisonnalité. Les projets devaient aussi démontrer leur impact, leur vision durable, et leur potentiel de reproductibilité dans le secteur institutionnel.

Le podium 2026

Aux côtés du CHU Sainte-Justine, l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a remporté la deuxième place pour son initiative visant le dépassement de sa cible de 71 % d'achat alimentaire local dans le cadre de la SNAAQ. La troisième place a, quant à elle, été attribuée au CIUSSS de la Mauricie‑et‑du‑Centre‑du‑Québec, qui a présenté un projet de modernisation de la gestion des machines distributrices afin de favoriser une alimentation plus durable et locale.

Le Coup de cœur du jury

Le Coup de cœur du jury a quant à lui été remis au CISSS Chaudière‑Appalaches pour son initiative « Manger local, créer du sens ! » : une approche profondément humaine et qui produit un impact social et territorial remarquable. L'initiative a touché le jury par la manière dont l'équipe a su redonner de la dignité à l'acte alimentaire en adaptant des desserts faits de petits fruits locaux au manger‑mains, une méthode permettant aux personnes âgées ou vivant avec des troubles cognitifs de manger de façon autonome, sans ustensiles. En revisitant notamment son miroir aux fraises de la Saint‑Valentin et sa tarte aux bleuets sous forme de bouchées faciles à saisir, le CISSS Chaudière‑Appalaches offre à ces personnes des desserts beaux, savoureux et adaptés à leurs besoins, démontrant comment innovation et sensibilité peuvent transformer l'expérience alimentaire.

D'autres candidatures inspirantes

L'ITHQ souhaite remercier l'ensemble des candidats pour le partage de leurs initiatives, rappelant que chaque dépôt de candidature est un geste fort qui contribue à repousser les limites de l'achat local en milieu institutionnel. Chaque initiative redonne un sens à l'alimentation de demain.

Cégep de Jonquière -- Démarche institutionnelle structurante d'approvisionnement alimentaire local et responsable

Université de Sherbrooke -- Transformer nos cafétérias en vitrines de l'alimentation responsable

CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal -- Programme d'intégration des fruits et légumes frais et surgelés québécois dans les menus institutionnels

CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean -- Projet Proximité : une assiette aux couleurs régionales

École Paul-Bruchési -- Cuisinons avec les petits Chefs!

Services alimentaires Laniel St-Laurent -- Du maraîcher à la cafétéria

Université de Montréal -- Eaux gazéifiées aromatisées de la montagne

Un jury d'experts engagé

L'ITHQ tient également à remercier les membres du jury pour leur temps, leur expertise et leur contribution essentielle au succès de cette première édition : Julie Beaumier, représentante comptes majeurs (Gordon Food Service) et technicienne en diététique ; Caroline Champagne, gestionnaire du pôle production (La Cantine pour tous) et nutritionniste ; Nathalie Désilets, directrice générale (Carrefour de l'industrie bioalimentaire de l'Île de Montréal) ; Johane Despins, animatrice-journaliste et porte-parole (Mouvement J'aime les fruits et légumes) ; Claudine Dessureault, conseillère principale aux achats et inventaire (Club des petits déjeuners) ; Maude Dugas, conseillère en approvisionnement local (ITHQ) et présidente du jury ; Mélanie Gélinas, cheffe de production service alimentaire (UQAM) ; Alain Girard, professeur-chercheur (GastronomiQc Lab - ITHQ) ; Mathilde Laroche-Bougie, cheffe du programme Aliments du Québec au menu et partenariats stratégiques (Aliments du Québec) et Florence-Léa Siry, conseillère en réduction du gaspillage alimentaire (La Transformerie).

À propos du Centre d'expertise de l'ITHQ

Le Centre d'expertise de l'ITHQ est un véritable pôle d'excellence, offrant des formations, du service-conseil et de l'accompagnement aux entreprises privées et aux institutions publiques québécoises afin de les soutenir dans leur développement et de favoriser l'innovation. Le Centre d'expertise propose également divers ateliers pour le grand public (Ateliers SAQ par ITHQ) destinés à découvrir, déguster et vivre une expérience unique autour du vin, des spiritueux et des accords mets et vins.

