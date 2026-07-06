Le tout premier patient international commence une thérapie par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques(cellules CAR-T) récemment approuvée contre les tumeurs solides au Centre international de cancérologie Jiahui

SHANGHAI, 6 juillet 2026 /CNW/ - Le Centre international de cancérologie Jiahui a accueilli le tout premier patient international à entamer un traitement par Satri-cel, la première thérapie par cellules CAR-T au monde approuvée pour le traitement de tumeurs solides, marquant ainsi une étape historique dans l'élargissement de l'accès mondial aux dernières innovations chinoises en matière d'oncologie.

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Josh, un patient néo-zélandais de 59 ans atteint d'un cancer gastroduodénal à un stade avancé, s'est rendu à Shanghai après s'être heurté aux limites de plus en plus nombreuses des options thérapeutiques conventionnelles dans son pays d'origine. À la suite de tests de biomarqueurs confirmant une positivité de la claudine 18.2 et une négativité de HER2, il a été jugé éligible au traitement par Satri-cel, qui n'est actuellement disponible qu'en Chine.

À l'issue d'une évaluation pluridisciplinaire et de la mise en place d'un plan de traitement au Centre international de cancérologie Jiahui, Josh a subi avec succès une leucaphérèse. Ses cellules CAR-T sont désormais en cours de fabrication, et leur réinjection est prévue dans les semaines à venir.

Cette étape clé intervient quelques jours seulement après l'autorisation accordée par la Chine au Satri-cel, la première thérapie par cellules CAR-T au monde à avoir été approuvée pour le traitement de tumeurs solides. Ce traitement, qui constitue une avancée majeure dans le domaine de l'immunothérapie cellulaire, souligne une fois de plus le rôle croissant de la Chine dans l'innovation en oncologie.

Le Centre international de cancérologie Jiahui, l'un des principaux en Chine, a déjà pris en charge des patients traités par cellules CAR-T provenant de nombreuses régions du monde, et sert de plus en plus de porte d'entrée pour les patients internationaux qui souhaitent accéder aux traitements innovants contre le cancer mis au point en Chine.

« L'autorisation de mise sur le marché de Satri-cel pose un jalon historique non seulement pour les patients atteints d'un cancer gastrique avancé, mais aussi pour l'avenir de l'oncologie à l'échelle mondiale », déclare le docteur Linli Xuan, chef du service d'oncologie médicale au Centre international de cancérologie Jiahui. « Nous sommes honorés que le tout premier patient international ait choisi le Centre international de cancérologie Jiahui pour recevoir ce traitement révolutionnaire. Alors que les traitements innovants mis au point en Chine continuent de gagner en reconnaissance internationale, nous constatons un intérêt accru de la part des patients du monde entier qui souhaitent bénéficier de ces avancées. Notre engagement consiste à associer des traitements de pointe à une prise en charge pluridisciplinaire continue et à un accompagnement spécifiquement conçu pour les patients internationaux. »

Le Centre international de cancérologie Jiahui offre des services oncologiques complets couvrant l'oncologie médicale, l'oncologie chirurgicale, la radio-oncologie, la médecine de précision et les thérapies cellulaires avancées. Grâce à son modèle de prise en charge pluridisciplinaire et à son service destiné aux patients internationaux, le Centre international de cancérologie Jiahui accompagne les patients du monde entier en leur proposant l'analyse de leur dossier médical, des consultations chez des spécialistes, une coordination multilingue, la planification des traitements, une aide logistique et un suivi continu.

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SOURCE Jiahui Health