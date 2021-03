Nous acceptons les soumissions de projets jusqu'au vendredi 23 avril. Les concepteurs de la campagne publicitaire gagnante auront accès à la gamme complète des plateformes de Bell Média - télévision, radio, affichage et médias numériques - pour déployer leur campagne en 2021, pour une valeur d'un million de dollars.

Les soumissions doivent être de nouvelles productions créatives, en français et en anglais, et montrer que des producteurs, réalisateurs, scripteurs et membres des équipes de tournage d'origines diverses contribuent grandement à la campagne, au-delà de ce qui est visible à l'écran. Les participants doivent également montrer dans leur soumission que l'inclusion et la diversité font partie intégrante de toutes leurs campagnes publicitaires, même lorsqu'il ne s'agit pas du message principal.

Le concours pour I'inclusion, diversité et équité en publicité (IDEA) s'inspire de l'initiative plus large IDEA lancée en 2017 par l'ICA, qui vise à promouvoir l'inclusion, la diversité et l'équité en publicité. Dès les débuts du programme, Bell Média s'y est impliquée en participant au sommet IDEA de l'ICA sous le thème « How Diversity of Thought Leads to Powerful Storytelling » (« Comment la diversité des idées dynamise le récit »), organisé en 2018 pendant le Festival international du film de Toronto (TIFF) et mettant en vedette Melissa Grelo de l'émission THE SOCIAL.

Les marques et leurs agences peuvent s'inscrire au concours IDEA sur ce lien.

À propos de l'Institut des agences de communication (ICA)

Depuis 1905, l'ICA est une association sans but lucratif reconnue qui regroupe des agences canadiennes de publicité, de marketing, de médias et de relations de presse. La mission de l'ICA consiste à amplifier, à protéger et à transformer le milieu des agences au moyen de mobilisation, de prix et récompenses, d'action communautaire, de consultation, de réflexion, de réseautage, de recherche et de formation. Les membres de l'ICA et son conseil de direction regroupent certaines des entreprises les plus reconnues et les plus influentes de notre industrie, au Canada et à l'international. Pour en savoir plus, veuillez visiter le www.theica.ca .

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de médias numériques et de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 27 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file des médias numériques au pays, Bell Média développe et exploite des applications mobiles, des sites Web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateforme Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios et une participation minoritaire dans MTL Grandé Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et le producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média est fière de son rôle dans la promotion de la diversité et de l'inclusion des groupes marginalisés au sein de l'entreprise et du secteur canadien des médias. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, veuillez visiter BellMedia.ca.

