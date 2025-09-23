Le tout nouveau burger végé d'A&W devient un ajout permanent au menu

Essayez le tout nouveau Burger à base de plantes d'A&W pour satisfaire votre envie de burger végétarien.

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - A&W Canada est ravie d'introduire le Burger à base de plantes d'A&W à travers le pays. Développé par la cuisine d'innovation A&W, ce nouveau burger à base de plantes est une nouvelle offre végétarienne disponible pour les Canadiens.

Essayez le tout nouveau Burger à base de plantes d’A&W pour satisfaire votre envie de burger végétarien. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

A&W est devenue le lieu de prédilection des Canadiens pour satisfaire leurs envies de burgers végétariens savoureux. Cette nouveauté reflète l'engagement continu d'A&W à offrir de succulents produits végétariens. La boulette à base de plantes du nouveau burger d'A&W est garnie d'une laitue croquante, d'oignons rouges, de tomates, de cornichons, de ketchup, de moutarde et de mayonnaise, le tout servi sur un pain aux graines de sésame fraîchement grillé.

« L'innovation est au cœur de notre processus chez A&W. Notre nouvelle recette à base de plantes a été méticuleusement élaborée pour s'assurer qu'elle satisfait les mêmes exigences de saveur et de qualité que nos savoureux classiques. », a déclaré Karan Suri, directeur principal de l'innovation chez A&W Canada. « Nous sommes ravis que les Canadiens puissent savourer le nouveau Burger à base de plantes A&W en plus de tous leurs autres favoris sur le menu. »

« Chez A&W, nous sommes fiers d'offrir une variété d'options innovantes et savoureuses à nos invités. Nous sommes enthousiastes d'inviter les Canadiens à essayer notre nouveau Burger à base de plantes d'A&W. J'en suis déjà fan! » a déclaré Susan Senecal, cheffe de la direction des Services Alimentaires A&W du Canada Inc.

Rendez-vous au restaurant A&W le plus près de chez vous pour essayer le nouveau Burger à base de plantes A&W.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 050 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

