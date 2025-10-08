A&W célèbre le 50e anniversaire de Rooty avec le Combo anniversaire de Rooty!

Pour célébrer cet anniversaire marquant, A&W propose un combo spécial pour une durée limitée, qui inclut des autocollants à collectionner.

MONTRÉAL, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Rooty, l'ours bien-aimé d'A&W, fête ses 50 ans! Pour célébrer cette étape importante, à compter du 13 octobre, les adeptes de Rooty pourront mettre la main sur le Combo anniversaire de Rooty, en édition limitée, et ce, dans tous les restaurants du pays.

Le Combo anniversaire de Rooty met en vedette des classiques d'A&W : un Teen BurgerTM servi avec des rondelles d'oignon et une Root Beer A&W, le tout présenté dans un joyeux emballage d'anniversaire thématique. Ce combo inclut aussi l'un des cinq autocollants exclusifs à l'effigie de Rooty, dont le plus rare est le Rooty doré, créé en l'honneur de son 50e. Les amateur.trice.s de vrais bons burgers peuvent tenter de mettre la main sur l'un de ces autocollants spéciaux en se procurant le Combo anniversaire de Rooty au restaurant A&W le plus près de chez eux!

C'est en 1975 que Grand Ours, la mascotte d'A&W, a fait ses débuts dans les publicités « Suivez Grand Ours chez A&W ». Au cours des 50 dernières années, les Canadien.ne.s se sont attaché.e.s à Rooty grâce à ses apparitions amusantes dans les publicités et à ses visites surprises occasionnelles dans les restaurants.

« Des générations de Canadien.ne.s ont de précieux souvenirs d'enfance avec notre mascotte A&W », a déclaré Susan Senecal, cheffe de la direction des Services Alimentaires A&W du Canada Inc. « Célébrer son cinquantenaire est une étape importante, et nous

sommes ravis de partager cette occasion avec les Canadien.ne.s d'un océan à l'autre. Nous avons hâte de créer encore de nombreuses années de beaux moments avec Rooty. »

À partir du 13 octobre, procurez-vous le Combo anniversaire de Rooty pour commencer à collectionner vos autocollants* dans les restaurants A&W participants, en commandant un combo Teen Burger, rondelles d'oignon et Root Beer, et ce, pour une durée limitée.

* Les autocollants sont disponibles à l'achat du combo en restaurant uniquement, jusqu'à épuisement des stocks, et ne peuvent être combinés à d'autres promotions ou rabais. Non valide sur des services de livraison tiers ou l'application mobile d'A&W.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 050 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

