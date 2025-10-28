MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - A&W Canada est fier d'annoncer une promotion exclusive au Québec qui célèbre un phénomène unique à la province : la popularité concurrente entre le Teen Burger et le Mozza Burger, les deux burgers de bœuf les plus populaires de la chaîne. Pour une durée limitée, les amateur•rices de vrais bons burgers pourront s'offrir les combos Teen ou Mozza pour seulement 9,99 $ plus taxes.

Le duel des burgers est lancé : A&W met en vedette ses deux icônes, le Teen Burger et le Mozza Burger, dans une promotion pour un temps limité. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

La promotion est une célébration de la fidélité des fans qui se rangent derrière leur burger de prédilection. Alors que le Teen Burger est un classique intemporel avec sa sauce emblématique et ses ingrédients parfaitement équilibrés, le Mozza Burger séduit par son profil de saveur audacieux et sa sauce homonyme. Ce duel amical est l'occasion pour les Québécois de choisir leur camp, ou de se tenter à goûter le burger qui leur est inhabituel.

« Nous avons remarqué au fil des ans qu'au Québec, la popularité du Mozza Burger rivalise avec celle du Teen Burger, ce qui n'arrive nulle part ailleurs au pays », a déclaré Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W Canada. « Plusieurs personnes ont une préférence claire, cette promotion est notre façon de reconnaître nos fidèles invités et d'encourager ceux qui sont dans l'équipe Teen Burger à essayer le Mozza Burger, et vice-versa, en profitant toujours de la qualité incomparable d'A&W. »

L'audacieux Mozza Burger est composé d'une boulette de bœuf nourri à l'herbe parfaitement assaisonnée, du vrai fromage mozzarella, du bacon croustillant, de la laitue croquante, une tranche de tomate et de la sauce Mozza™, le tout servi dans un pain fraîchement grillé garni de graines de sésame.

Le Teen Burger, le favori de longue date, est pour sa part reconnu pour sa boulette de bœuf nourri à l'herbe parfaitement assaisonnée, du vrai fromage cheddar, du bacon croustillant, de la laitue croquante, des tranches d'oignon, de tomate et de cornichon et de la sauce Teen™, le tout servi dans un pain fraîchement grillé garni de graines de sésame.

La promotion est valable pour une durée limitée.

