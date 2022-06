Les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ont gagné 353 millions $ grâce à l'exécution de leurs œuvres musicales protégées par un droit d'auteur

Malgré cela, le membre créateur moyen n'a gagné que 67 $ provenant de la musique en ligne

TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - La SOCAN annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2021, dont 416 millions $ de perceptions pour la musique sous licence et 353 millions $ versés aux plus de 180 000 auteurs, compositeurs, éditeurs et artistes visuels que l'organisme représente.

Les perceptions ont augmenté de 6 % malgré l'impact continu de la pandémie sur certaines sources de revenus.

Les économies de coûts sont restées cruciales en 2021, et la SOCAN a maintenu les dépenses brutes en dessous des niveaux de 2019 en plus d'enregistrer une augmentation de moins de 1 % d'une année sur l'autre.

Faits saillants des résultats 2021 de la SOCAN :

Perceptions totales : 416 millions $ (augmentation de 6 % par rapport à 2020).

Perceptions nationales : 310 millions $ (+6 % sur 12 mois).

Perceptions totales pour l'utilisation de la musique sur Internet : 135 millions $ (+30 %).

Résultats solides également du côté du droit de reproduction où le secteur de l'audiovisuel numérique a plus que doublé, les synchronisations ont augmenté de 37 % et les revenus internationaux ont augmenté de 32 % par rapport à 2020.

Total des perceptions internationales : Augmentation de 6 % pour un total de 106 millions $.

L'augmentation des perceptions sur Internet est due à l'expansion rapide du marché mondial de la musique diffusée sur Internet. Une stabilisation des revenus de la musique sur Internet commence à se matérialiser en raison de la saturation du marché, tandis que l'audiovisuel sur Internet connaît encore des augmentations importantes avec l'introduction de nouveaux services au Canada, dont Disney +, Amazon TV et Apple TV, récemment.

« Les redevances Internet représentent maintenant près de 40 % des répartitions trimestrielles de la SOCAN au pays, c'est pourquoi la Loi sur la diffusion continue en ligne actuellement déposée par le gouvernement fédéral est si importante », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Il est impératif que les services de diffusion en continu contribuent à l'écosystème culturel canadien en faisant la promotion des chansons canadienne et en assurant une rémunération équitable pour le travail des créateurs. »

Mais malgré ces augmentations globales, un membre créateur de la SOCAN n'a reçu en moyenne que 67 $ de redevances provenant de la diffusion en continu en ligne en 2021.

En 2021, la SOCAN s'est concentrée encore davantage sur les services qu'elle offre à ses membres en faisant des ajouts clés à l'équipe de direction, en développant la division des droits de reproduction pour améliorer le service dédié aux clients et aux membres, et en se départissant de sociétés en propriété exclusive. La position de la SOCAN en tant qu'organisation fondée sur ses membres, engagée dans l'excellence du service, travaillant en partenariat avec le personnel et les parties prenantes afin de maximiser les droits et les redevances, demeure une priorité absolue, maintenant et à l'avenir.

Alors que la SOCAN envisage la reprise du secteur de la musique en direct, qui continue de faire face aux défis liés à la pandémie avec des revenus de concerts en baisse de 75 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, la société à but non lucratif s'est associée à l'Association canadienne de la musique sur scène pour offrir la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène à 30 petites salles de spectacles à travers le Canada.

« Soutenir nos membres, c'est aussi soutenir la santé et la durabilité des salles qui jouent un rôle vital en créant un lien entre les artistes et leurs fans », a ajouté Mme Brown. « Les créateurs de musique canadiens prospèrent lorsque nos lieux de diffusion de musique en direct prospèrent et la mesure d'aide #PourLAmourDeLaScène vise à leur offrir un petit coup de pouce durant cette période difficile. »

Les salles de spectacle admissibles peuvent soumettre une demande sur www.aidfortheloveoflive.com jusqu'au 13 juillet 2022.

Pour un aperçu des activités et des finances de la SOCAN en 2021, veuillez consulter le site www.socanannualreport.ca/fr/ .

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 180 000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100 000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques, la SOCAN se dévoue à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

SOURCE SOCAN

Renseignements: Contact média : Eric Parazelli, [email protected]