LE TORONTO FC ET BMO LANCENT LA PREMIÈRE BOURSE DE SOCCER FÉMININ AU CANADA

La bourse vise à accroître la représentation des femmes dans le soccer et à rationaliser les cheminements de celles qui poursuivent une carrière dans le sport par le biais du club

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Le Toronto FC et BMO ont annoncé aujourd'hui une bourse de soccer féminin, la première du genre. La bourse permettra à une femme d'acquérir une expérience professionnelle unique au Toronto FC, notamment dans les domaines de l'entraînement, du dépistage, du perfectionnement des joueurs, des services aux équipes et des services médicaux, créant ainsi une voie directe vers l'augmentation du nombre de femmes dans le sport.

« La bourse de soccer féminin du Toronto FC donnera à la candidate retenue l'accès aux activités du Toronto FC et l'aidera à développer son sens des affaires au sein de la MLS et d'une équipe de soccer professionnelle, a précisé le président du Toronto FC, Bill Manning. Notre engagement envers l'équité, la diversité et l'inclusion a toujours été une priorité pour le club et nous sommes fiers de travailler avec BMO pour créer cette bourse unique en son genre dans le prolongement de notre partenariat de longue date. »

« En phase avec notre engagement en faveur du progrès et d'une société inclusive, la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, nous aligne avec nos partenaires de la MLSE et du Toronto FC alors que nous travaillons vers un objectif commun d'augmenter la représentation des femmes dans le sport, a indiqué Catherine Roche, chef du marketing, à BMO. Première du genre, cette bourse créera des occasions et comblera les bassins de femmes talentueuses qui propulseront le soccer à des sommets encore plus élevés au Canada. »

Les candidatures pour cette bourse de huit mois sont ouvertes du 15 au 29 novembre à l'adresse tfcwomeninsoccer.com. La candidate retenue commencera à travailler au club en janvier 2023.

La bourse est un programme d'une durée de six mois qui accueillera une boursière talentueuse dans le club. Les participantes auront la chance d'observer les dirigeants du Toronto FC dans les domaines de l'entraînement, du dépistage, des services d'équipe, du perfectionnement des joueurs, de la médecine et plus encore. Les candidates potentielles peuvent examiner les critères d'admissibilité et soumettre leur candidature à l'adresse tfcwomeninsoccer.com du 15 au 29 novembre.

Un pilier stratégique intégral du partenariat du Toronto FC avec BMO est l'engagement commun à améliorer l'équité entre les sexes dans le sport du soccer. Pour s'assurer que cette mission soit à la fois tangible et réussie, le Toronto FC et BMO ont engagé 500 000 $ dans le soccer féminin, un engagement destiné à créer une approche holistique vers un changement systémique à plusieurs niveaux du sport. La bourse de soccer féminin, qui compte parmi de nombreux autres programmes gérés par le Toronto FC et BMO, contribuera à créer collectivement un changement systémique pour les femmes et les filles qui s'identifient au soccer et au domaine du sport, pour les années à venir.

SOURCE BMO Groupe Financier

Renseignements: Requêtes médias : Victoria Malisani, MLSE - Courriel : [email protected]; Marie-Catherine Noël, BMO Groupe financier - Courriel : [email protected]