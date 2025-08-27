Le TMF impose une pénalité à Catherine St-Pierre pour fabrication de faux documents

MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - Le 20 août 2025, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a entériné un accord intervenu entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et Catherine St-Pierre1, relativement à un dossier de fabrication de faux documents.

Jugement

Dans le cadre de l'accord, Catherine St-Pierre, qui agissait comme courtière hypothécaire au moment des faits reprochés, a admis avoir confectionné deux baux fictifs et les avoir transmis à une institution financière, le tout à la demande de son supérieur immédiat.

Mme St-Pierre a également admis avoir manqué d'intégrité et avoir agi frauduleusement, en violation de la réglementation applicable.

Sanction

Après avoir analysé le dossier, le TMF a suspendu le certificat de Catherine St-Pierre dans la discipline du courtage hypothécaire pour une durée de deux ans. Il a également imposé une pénalité administrative de 8 000 $ à Mme St-Pierre.

Le TMF a noté dans son jugement qu'il considère que « la fabrication de faux documents est un manquement grave qui affecte la confiance du public et ternit l'image des courtiers hypothécaires ».

1 Ne pas confondre avec Catherine St-Pierre détentrice du certificat no 238411 en courtage hypothécaire et exerçant ses activités pour le compte de 2786591 Canada inc. et 9458-0206 Québec inc.

