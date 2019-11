Le titre de Sinopec est en hausse à la Shanghai Futures Exchange à la suite de l’inscription en bourse de la marque d’asphalte « Donghai ».

La marque d'asphalte « Donghai » de Sinopec, avec un volume de production annuel de 8 millions de tonnes, contrôle 29 % du marché chinois et exporte vers 17 pays répartis sur 5 continents. Grâce à son excellent rendement sur le plan de la stabilité et de la résistance à l'abrasion et au vieillissement, l'asphalte « Donghai » est le matériau de prédilection pour plusieurs des plus grands projets de Chine, notamment l'avenue Chang'an à Beijing, l'aéroport international de Beijing-Daxing, la nouvelle zone de Xiong'an, les Jeux olympiques d'hiver et le circuit international de F1 de Shanghai.

L'asphalte est un produit négocié par contrat à terme sur marchandises étroitement lié au marché international du pétrole brut. Depuis leurs débuts en 2013, les contrats à terme standardisés sur l'asphalte sont devenus des instruments activement négociés sur le marché à terme chinois. En tant qu'outil important de couverture des risques, les contrats à terme standardisés sur l'asphalte peuvent aider les entreprises du secteur pétrochimique, ou celles engagées dans la construction de routes, à atténuer les risques en fixant leurs coûts ou leurs profits.

Dans le cadre du plan visant à ouvrir le secteur de l'énergie chinois, Sinopec a collaboré avec la Shanghai Futures Exchange pour créer le produit à terme sur asphalte « Donghai ».

Sinopec Refinery Sales Co., une filiale de Sinopec, en préparation de l'inscription en bourse de la marque, a travaillé de concert avec cinq filiales productrices d'asphalte de Sinopec pour créer un produit à terme offrant une grande stabilité.

Cette mesure permettra de rapprocher les prix des contrats à terme sur asphalte aux prix au comptant; ainsi, les clients pourront acheter de l'asphalte sur un marché ou l'autre, ce qui accélérera la circulation du produit et améliorera les fonctions de couverture des risques et de détermination des prix des contrats à terme sur asphalte.

Grâce à des partenariats avec des projets d'ingénierie à l'étranger et à des contrats à long terme, la marque « Donghai » de Sinopec exporte de l'asphalte vers 17 pays, dont une douzaine de pays de l'initiative « la Ceinture et la Route » comme le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, le Pakistan et la Zambie. Au cours des neuf premiers mois de 2019, la marque d'asphalte « Donghai » a exporté 500 000 tonnes d'asphalte.

Les débuts en bourse de la marque d'asphalte « Donghai » de Sinopec représentent le point culminant des efforts de Sinopec pour participer activement au commerce des trois principaux produits à terme pétrochimiques - le pétrole brut, le mazout et l'asphalte - et fournissent un socle pour la création de nouveaux produits à terme tels que le gaz liquéfié, l'essence et le diesel.

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. (HKEX : 386; SSE : 600028; NYSE : SNP) est l'une des plus grandes sociétés d'énergie et de produits chimiques axées sur la recherche et le développement de Chine. Ses principales activités comprennent la prospection ainsi que la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et chimiques à base de charbon, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que le commerce d'autres marchandises et technologies.

Avec une mission d'entreprise qui consiste à « alimenter une belle vie » (« fueling beautiful life »), Sinopec met en œuvre des stratégies axées sur la valeur, conçoit des produits novateurs, alloue des ressources intégrées et favorise la coopération ouverte ainsi que la croissance verte et à faible empreinte carbone afin de faire de la société le chef de file mondial du secteur de l'énergie et de la chimie.

