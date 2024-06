En ce qui concerne le critère d'évaluation principal, le tirzépatide a diminué la gravité de l'AOS modérée ou grave jusqu'à 62,8 % (environ 30 épisodes de moins par heure)

Pour un critère d'évaluation secondaire clé tiré de deux études cliniques, 43,0 % et 51,5 % des participants prenant du tirzépatide à la dose la plus élevée ont répondu aux critères de disparition de la maladie définie selon les mesures de l'indice d'apnées-hypopnées et de l'échelle d'évaluation du sommeil d' Epworth

Lilly a soumis le tirzépatide à l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de l'AOS modérée ou grave et présentera des demandes à d'autres organismes de réglementation mondiaux au cours des prochaines semaines

TORONTO, le 24 juin 2024 /CNW/ - Lilly Canada a annoncé les résultats détaillés des études cliniques de phase III SURMOUNT-OSA visant à évaluer le tirzépatide injectable (10 mg ou 15 mg) pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée ou grave chez des adultes obèses, suivant ou non un traitement par pression positive expiratoire (PPE). Dans les deux études, le tirzépatide a permis de répondre au critère d'évaluation principal et aux critères d'évaluation secondaires clés pour la variable d'efficacitéi et la variable du schéma thérapeutiqueii, et a entraîné une réduction moyenne allant jusqu'à 62,8 % de l'indice apnées-hypopnées (IAH), ou environ 30 épisodes de moins limitant ou bloquant le flux respiratoire par heure de sommeil chez une personne, comparativement au placebo. Les résultats complets ont été publiés dans The New England Journal of Medicine (NEJM) et présentés dans le cadre des 84e séances scientifiques de l'American Diabetes Association® (ADA).

En ce qui concerne un critère d'évaluation secondaire clé, la variable d'efficacité a montré que 43,0 % (étude 1) et 51,5 % (étude 2) des participants traités par le tirzépatide à la dose la plus élevée satisfaisaient au critère de disparition de la maladie. Dans ce contexte, la « disparition de la maladie » signifie l'obtention d'un IAH inférieur à 5 épisodes par heure, ou d'un IAH de 5 à 14 épisodes par heure et d'un score de 10 ou moins sur l'échelle d'évaluation de la somnolence d'Epworth (échelle ESS). L'échelle ESS est un questionnaire standard conçu pour évaluer la somnolence diurne excessive1-4.

L'AOS est une maladie complexe pouvant se répercuter sur l'évolution de complications cardiométaboliques graves, y compris l'hypertension, les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire et le diabète de type 25. Comparativement à ceux ayant reçu le placebo, les participants traités par le tirzépatide dans les deux études ont présenté des améliorations significatives pour tous les critères d'évaluation secondaires clés, y compris la tension artérielle systolique, la charge hypoxique et le taux de protéine C réactive obtenu par une mesure hautement sensible (hsCRP), un marqueur de l'inflammation.

« L'apnée obstructive du sommeil est une maladie méconnue et très fréquente. En l'absence de traitement, elle peut entraîner de nombreux effets néfastes graves sur la santé », souligne le Dr Najib Ayas, professeur de médecine à l'Université de la Colombie-Britannique. « Les données des études cliniques de phase III SURMOUNT-OSA sont convaincantes, car la majorité des patients traités par le tirzépatide ont présenté 30 épisodes perturbateurs de moins par heure de sommeil et près de la moitié d'entre eux ont obtenu une disparition de la maladie. Ces données sont importantes et offrent la possibilité d'un nouvel outil grandement nécessaire pour traiter les adultes atteints d'AOS modérée ou grave. »

Résultats complets :

Étude SURMOUNT-OSA 1 - Participants ne suivant pas un traitement par PPE

Variable d'efficacité - résultats à la semaine 52 Variable du schéma thérapeutique - résultats à la semaine 52 Critère d'évaluation principal - variation de l'IAH par rapport aux valeurs initiales Tirzépatide* -27,4 -25,3 Placebo -4,8 -5,3 Critère d'évaluation secondaire - variation en pourcentage de l'IAH par rapport aux valeurs initiales Tirzépatide* -55,0 % -50,7 % Placebo -5,0 % -3,0 % Critère d'évaluation secondaire - Pourcentage de participants ayant un IAH < 5 ou un IAH de 5 à 14 et un score ≤ 10 sur l'échelle ESS Tirzépatide* 43,0 % 42,2 % Placebo 14,9 % 15,9 % Critère d'évaluation secondaire - Pourcentage de participants ayant obtenu une réduction ≥ 50 % de l'IAH Tirzépatide* 62,3 % 61,2 % Placebo 19,2 % 19 % Critère d'évaluation secondaire - variation en pourcentage du poids corporel Tirzépatide* -18,1 % -17,7 % Placebo -1,3 % -1,6 %

Étude SURMOUNT-OSA 2 - Participants suivant un traitement par PPE

Variable d'efficacité - résultats à la semaine 52 Variable du schéma thérapeutique - résultats à la semaine 52 Critère d'évaluation principal - variation de l'IAH par rapport aux valeurs initiales Tirzépatide* -30,4 -29,3 Placebo -6,0 -5,5 Critère d'évaluation secondaire - variation en pourcentage de l'IAH par rapport aux valeurs initiales Tirzépatide* -62,8 % -58,7 % Placebo -6,4 % -2,5 % Critère d'évaluation secondaire - Pourcentage de participants ayant un IAH < 5 ou un IAH de 5 à 14 et un score ≤ 10 sur l'échelle ESS Tirzépatide* 51,5 % 50,2 % Placebo 13,6 % 14,3 % Critère d'évaluation secondaire - Pourcentage de participants ayant obtenu une réduction ≥ 50 % de l'IAH Tirzépatide* 74,3 % 72,4 % Placebo 22,9 % 23,3 % Critère d'évaluation secondaire - variation en pourcentage du poids corporel Tirzépatide* -20,1 % -19,6 % Placebo -2,3 % -2,3 %

* Dans le cadre des études SURMOUNT-OSA 1 et SURMOUNT-OSA 2, la dose maximale tolérée (DMT) de tirzépatide est de 10 mg ou 15 mg une fois par semaine. La dose de départ de 2,5 mg de tirzépatide a été augmentée de 2,5 mg toutes les quatre semaines jusqu'à ce que la dose maximale tolérée soit atteinte. Les participants qui toléraient 15 mg ont continué à prendre 15 mg comme dose maximale tolérée. Les participants qui toléraient 10 mg, mais non 15 mg, ont continué à prendre 10 mg comme dose maximale tolérée.

« Un Canadien sur cinq est touché par l'apnée obstructive du sommeil (AOS), et cette maladie complexe est associée à de très graves complications de santé », explique le Dr Sandy Henderson, vice-président et directeur médical, Lilly Canada. « Le tirzépatide a montré qu'il est possible d'obtenir une disparition de la maladie, selon les mesures prédéterminées de l'IAH et de l'échelle ESS, chez des patients obèses atteints d'AOS modérée ou grave. Les données des études SURMOUNT-OSA sont prometteuses et offrent une nouvelle option thérapeutique potentielle pour certains patients atteints d'AOS. »

Au cours des études SURMOUNT-OSA, le profil d'innocuité global du tirzépatide était semblable à celui observé auparavant dans le cadre des études SURMOUNT et SURPASS. Les effets indésirables les plus fréquemment signalés dans les études SURMOUNT-OSA étaient de nature gastro-intestinale et généralement d'intensité légère ou modérée. Les effets indésirables les plus fréquents signalés par les patients traités par le tirzépatide, comparativement à ceux recevant le placebo, respectivement, étaient la diarrhée (26,3 % vs 12,5 %), les nausées (25,4 % vs 10,0 %) et les vomissements (17,5 % vs 4,2 %) pour l'étude SURMOUNT-OSA 1, et la diarrhée (21,8 % vs 8,8 %), les nausées (21,8 % vs 5,3 %) et la constipation (15,1 % vs 4,4 %) pour l'étude SURMOUNT-OSA 2. Les effets indésirables ont mené à l'abandon du traitement à l'étude chez 9 participants prenant du tirzépatide (5 dans l'étude 1 et 4 dans l'étude 2) et chez 10 participants recevant le placebo (2 dans l'étude 1 et 8 dans l'étude 2).

Le tirzépatide est le seul agoniste des récepteurs du GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et du GLP-1 (peptide-1 apparenté au glucagon) approuvé pour la gestion chronique du poids à long terme, commercialisé sous le nom de Zepbound® aux États-Unis et de Mounjaro® sur certains marchés mondiaux à l'extérieur des États-Unis. Le tirzépatide pour le traitement de l'AOS modérée ou grave chez les adultes obèses a été soumis à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis; une éventuelle approbation est prévue plus tard cette année. La FDA a accordé la désignation « évaluation accélérée » au tirzépatide pour le traitement de l'AOS modérée ou grave chez les patients obèses.

À propos des études SURMOUNT-OSA

SURMOUNT-OSA (NCT05412004) était un protocole directeur multicentrique, à double insu, à répartition aléatoire et à groupes parallèles visant à comparer l'efficacité et l'innocuité du tirzépatide à celles d'un placebo chez des adultes souffrant d'obésité et d'apnée obstructive du sommeil modérée ou grave qui ne pouvaient ou ne voulaient pas utiliser un traitement par pression positive expiratoire (étude 1) et ceux qui utilisaient un traitement par PPE et prévoyaient le poursuivre pendant la durée de l'étude (étude 2). En vertu d'un protocole directeur, 469 participants aux études, provenant des États-Unis, de l'Australie, du Brésil, de la Chine, de la République tchèque, de l'Allemagne, du Japon, du Mexique et de Taïwan, ont été répartis au hasard selon un rapport de 1:1 pour recevoir la dose maximale tolérée (DMT) de tirzépatide, soit 10 mg ou 15 mg, ou un placebo. L'objectif principal des deux études était de montrer que le tirzépatide est supérieur au placebo en ce qui concerne la variation de l'indice apnées-hypopnées (IAH) observée à la semaine 52 par rapport aux valeurs initiales.

Dans le cadre des études SURMOUNT-OSA, une DMT de 10 mg ou 15 mg une fois par semaine a été utilisée. La dose de départ de 2,5 mg de tirzépatide a été augmentée de 2,5 mg toutes les quatre semaines jusqu'à ce que la dose maximale tolérée soit atteinte. Les participants qui toléraient 15 mg ont continué à prendre 15 mg comme DMT. Les participants qui toléraient 10 mg, mais non 15 mg, ont continué à prendre 10 mg comme DMT.

À propos du tirzépatide 10

Le tirzépatide est approuvé au Canada comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à de l'exercice physique pour améliorer la maîtrise glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

_____________________________ Références 1. Veasey SC, Rosen IM. Obstructive Sleep Apnea in Adults. N Engl J Med 2019;380(15):1442-1449. DOI: 10.1056/NEJMcp1816152. 2. Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med 2019;7(8):687-698. DOI: 10.1016/S2213-2600(19)30198-5. 3. Epstein LJ, Kristo D, Strollo PJ, Jr., et al. Clinical guideline for the evaluation, management and long-term care of obstructive sleep apnea in adults. J Clin Sleep Med 2009;5(3):263-76. (In eng). 4. Services CfMM. Positive Airway Pressure (PAP) Devices: Complying With Documentation & Coverage Requirements. In: Services CfMM, ed. https://www.cms.gov/files/document/papdoccvgfactsheeticn905064textonlypdf2016. 5. Javaheri, S, Barbe, F, Campos-Rodriguez, F. et al. Sleep Apnea: Types, Mechanisms, and Clinical Cardiovascular Consequences. J Am Coll Cardiol. 2017 Feb, 69 (7) 841-858. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2016.11.069 6. McEvoy RD, Antic NA, Heeley E, et al. CPAP for Prevention of Cardiovascular Events in Obstructive Sleep Apnea. N Engl J Med 2016;375(10):919-31. DOI: 10.1056/NEJMoa1606599. 7. Peker Y, Glantz H, Eulenburg C, Wegscheider K, Herlitz J, Thunstrom E. Effect of Positive Airway Pressure on Cardiovascular Outcomes in Coronary Artery Disease Patients with Nonsleepy Obstructive Sleep Apnea. The RICCADSA Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2016;194(5):613-20. DOI: 10.1164/rccm.201601-0088OC. 8. Sanchez-de-la-Torre M, Sanchez-de-la-Torre A, Bertran S, et al. Effect of obstructive sleep apnoea and its treatment with continuous positive airway pressure on the prevalence of cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome (ISAACC study): a randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2020;8(4):359-367. DOI: 10.1016/S2213-2600(19)30271-1. 9. Clarivate DRG. (2021). (rep.). Obstructive Sleep Apnea Epidemiology- Diagnosed prevalent cases. 10. Monographie canadienne du tirzépatide 2024.

