Dans un nouveau sondage réalisé par Ipsos pour la Sun Life, près du tiers (32 %) des baby-boomers (personnes de 58 à 77 ans qui étaient à la retraite à temps plein ou à temps partiel) désignent le coût des soins de santé comme l'un des facteurs qui font grimper le coût de la vie à la retraite, en deuxième position après l'inflation (83 % des répondants). Avec le coût du logement (31 % des répondants) et la volatilité des marchés (23 % des répondants), ce sont les quatre principaux facteurs qui expliquent les mauvaises surprises financières à la retraite, selon cette population.

« Peu de gens sont conscients des frais médicaux qu'ils devront assumer à la retraite, et ils n'y sont pas préparés, explique Jacques Goulet, président de la Sun Life Canada. Ces dépenses peuvent avoir des conséquences importantes sur cette étape de la vie, en particulier pour les personnes qui vivent avec une maladie physique ou mentale chronique nécessitant un traitement continu. Avec l'augmentation du coût de la vie, un plan global qui répond à vos besoins en matière de santé et de sécurité financière peut vous aider à éviter ce fardeau financier plus tard dans la vie. »

Près de la moitié (49 %) des baby-boomers interrogés ont déclaré souffrir d'une maladie physique ou mentale chronique nécessitant des médicaments ou un traitement. Chez cette population, près du tiers (32 %) ont modifié ou envisagé de modifier leur plan de retraite pour faire face aux coûts liés à la santé.

Leçons pour les millénariaux

Les baby-boomers sont confrontés à la réalité du coût des soins de santé à la retraite, et il en sera de même pour les jeunes de la génération Y. En effet, près du tiers (31 %) des millénariaux (27 à 42 ans) souffrent d'une maladie physique ou mentale chronique nécessitant des médicaments ou un traitement. Pourtant, plus de la moitié (52 %) de ces personnes n'ont pas pris en compte le coût de la gestion de leur maladie chronique dans leur plan de retraite (61 % des femmes et 43 % des hommes).

« Il n'a jamais été aussi important de se munir d'un plan global comprenant des solutions en matière d'assurance, de gestion de patrimoine et de santé, affirme Rowena Chan, présidente, Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. et vice-présidente principale, Conseils et solutions de l'Individuelle. Les conseillers Sun Life se spécialisent dans l'élaboration d'une stratégie créative pour aider les Clients à comprendre les coûts du vieillissement, accroître leur patrimoine et s'assurer que tous les aspects de la vie sont pris en charge. Ces conversations essentielles avec un professionnel de confiance sont la clé pour profiter pleinement de la retraite. »

Que vous soyez déjà à la retraite ou en train de la préparer, la Sun Life peut vous aider.

Trouver un conseiller - Les conseillers Sun Life sont des alliés de confiance pour vous aider à établir un plan global et à vous doter de produits et de solutions durables pour la retraite.

- Les conseillers Sun Life sont des alliés de confiance pour vous aider à établir un plan global et à vous doter de produits et de solutions durables pour la retraite. Prospr par Sun Life - La solution hybride de conseils en ligne de la Sun Life vous aide à fixer, suivre et atteindre vos objectifs avec l'aide d'un conseiller autorisé.

- La solution hybride de conseils en ligne de la Sun Life vous aide à fixer, suivre et atteindre vos objectifs avec l'aide d'un conseiller autorisé. Gestion de patrimoine de confiance - Il n'a jamais été aussi difficile de bâtir un avenir financier sûr qu'à cette époque d'incertitude perpétuelle. À Placements mondiaux Sun Life, nous aidons les investisseurs individuels et institutionnels à bâtir leur patrimoine et à gérer les risques grâce à des solutions et des produits innovateurs.

- Il n'a jamais été aussi difficile de bâtir un avenir financier sûr qu'à cette époque d'incertitude perpétuelle. À Placements mondiaux Sun Life, nous aidons les investisseurs individuels et institutionnels à bâtir leur patrimoine et à gérer les risques grâce à des solutions et des produits innovateurs. Labos d'apprentissage Sun Life - Consultez les webinaires gratuits de la Sun Life sur l'éducation financière; chacun couvre une étape différente du parcours vers la retraite.

À propos du sondage

Cette enquête est basée sur les conclusions d'un sondage mené par Ipsos entre le 30 août et le 1er septembre 2023. Un échantillon de 750 millénariaux âgés de 27 à 42 ans et de 750 baby-boomers âgés de 58 à 77 ans a été tiré du panel en ligne « Je-dis » d'Ipsos. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 4,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport à ce qu'ils auraient été si tous les millénariaux et les baby-boomers canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans des sous-groupes de la population. D'autres sources d'erreur peuvent toucher les enquêtes par sondage, notamment les erreurs de couverture et les erreurs de mesure.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,37 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com .

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : tous les montants sont en dollars canadiens.

SOURCE Financière Sun Life inc.