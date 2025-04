SHANGHAI, 24 avril 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « la société »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, a dévoilé son thème « Ensemble pour un monde plus intelligent » lors du salon Auto Shanghai 2025, le 23 avril, en faisant le point sur les progrès réalisés dans le cadre de ses trois principales initiatives : la mission Shangri-La, le plan Dubhe 2.0 et le plan Vaste Océan, marquant ainsi une nouvelle étape dans ses efforts en matière d'énergies nouvelles, d'intelligence et d'expansion mondiale.

image photo

M. Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile, a commenté l'événement : « L'industrie automobile entre dans la "seconde moitié de l'intelligence", où le succès sera défini par le leadership en matière d'intelligence, de mondialisation et de diversification énergétique, qui sont les trois piliers fondamentaux de ChangAn. À mesure que le paysage évolue, nous resterons fidèles à notre stratégie de progrès constants et audacieux, alors que nous nous transformons en une entreprise de technologie de mobilité intelligente et à faible émission de carbone. »

La mission Shangri-La de ChangAn pour les véhicules à énergie nouvelle progresse rapidement. Pour répondre aux besoins des différents clients sur l'immense marché mondial, la société a créé les marques électriques AVATR, DEEPAL et CHANG-AN et a lancé 22 modèles de véhicules à énergie nouvelle à ce jour. Avec plus de 400 avancées majeures dans les domaines clés des technologies « triélectriques » - batterie, moteur et commande électrique -, les avancées comprennent la batterie Golden Shield à charge rapide 5C, qui réduit le temps de recharge de 30 % à 80 % en moins de 10 minutes, et un système intelligent de mise hors tension. Le nouveau groupe motopropulseur intégré BlueCore 3.0 introduit une technologie innovante d'extension de l'autonomie. En outre, un système d'entraînement électrique à double moteur dans les véhicules hybrides rechargeables permet de passer en toute transparence du mode hybride au mode prolongateur d'autonomie. ChangAn s'associe à CATL pour le développement de batteries à l'état solide et le recyclage des batteries, améliorant ainsi l'écosystème des nouvelles énergies.

Le plan Dubhe 2.0 de ChangAn pour l'intelligence a formé une équipe de R&D de 5 000 personnes. La totalité de la gamme de produits étant connectée de manière intelligente depuis 2020, plus de 20 technologies de pointe ont été dévoilées, notamment le système de conduite assistée intelligente TS, le poste de conduite intelligent TY et le châssis intelligent TH, ainsi que des technologies telles que les demi-tours en trois temps sur place et le stationnement autonome de type pendulaire. En 2020, la totalité de la gamme de produits a été dotée d'une connexion intelligente et plus de 20 technologies de pointe, notamment le système de conduite assistée intelligente TS, le poste de conduite intelligent TY et le châssis intelligent TH, ainsi que des technologies telles que les demi-tours en trois temps sur place et le stationnement autonome de type pendulaire, ont été dévoilées. Construit sur la plateforme CHANG-AN SDA, le système de conduite intelligente TS de CHANG-AN permet d'éviter les collisions dans l'obscurité et par mauvais temps, avec une vision nocturne de haut niveau. ChangAn a également formé des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques de premier plan, intégrant des ressources de classe mondiale pour développer de nouvelles marques d'énergie.

Le plan Vaste Océan de ChangAn s'est accéléré, avec des ventes internationales dépassant les 536 000 véhicules en 2024, se classant parmi les trois premiers du secteur. ChangAn s'est développée en créant six filiales en Thaïlande, au Mexique et en Allemagne, ainsi que neuf usines de fabrication de pièces. La première base internationale de fabrication de véhicules à énergie nouvelle de l'entreprise, l'usine automobile thaïlandaise de ChangAn, devrait bientôt lancer la production. Depuis le lancement du plan Vaste Océan en 2023, l'entreprise a organisé 22 conférences régionales sur les marques, fait son entrée sur 11 nouveaux marchés et établi 750 nouveaux canaux, ce qui porte son total à plus de 9 000 sites dans le monde.

Grâce à sa stratégie à trois volets, ChangAn fait entrer l'industrie automobile dans une nouvelle ère de mobilité intelligente et à faible émission de carbone, avec une vision globale, une technologie de pointe et une forte orientation vers le développement durable.

À propos de ChangAn Automobile

ChangAn est une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone. En avril 2025, ChangAn a publié son rapport 2024 sur les facteurs ESG, le 17e depuis 2008. L'entreprise soutient des initiatives comme les secours en cas de catastrophe en Asie du Sud-Est, l'atelier Luban au Pérou et la lutte contre la désertification en Arabie saoudite. Son engagement en faveur du développement durable lui a valu de figurer pour la première fois sur la liste des « 100 meilleures entreprises chinoises cotées en bourse selon les critères ESG ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2672124/image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2672125/photo.jpg

SOURCE ChangAn Automobile

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]