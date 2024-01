Le gouvernement du Canada offre 258 343 dollars pour appuyer la programmation et les rénovations au Théâtre Impérial de Saint-Jean

SAINT-JEAN, NB, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Le Théâtre Impérial, l'une des plus belles salles de spectacle historiques du Canada atlantique, enchante les foules en offrant une gamme de spectacles variés et de qualité depuis de nombreuses années. C'est un moteur important pour la vitalité culturelle de Saint-Jean et des environs.

Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, a annoncé un financement de 258 343 dollars pour appuyer la programmation et la rénovation du Théâtre Impérial. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, et de l'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Ce financement permettra au Théâtre de continuer à offrir une programmation de haute qualité, y compris la série annuelle multidisciplinaire des arts de la scène. Les activités de rayonnement, y compris les ateliers, les visites scolaires et les causeries avec des artistes, donneront à tout le monde l'occasion d'apprécier les arts dans la communauté. Le financement permettra également d'apporter des améliorations au théâtre, y compris de nouvelles portes d'entrée, un rideau de scène, des toilettes unisexes rénovées et une petite nacelle élévatrice. Ces améliorations offriront un espace inclusif et une expérience enrichie à tout le monde.

Par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, Patrimoine canadien contribue à l'échelle de 170 000 dollars à la programmation du théâtre pour les saisons de 2022 à 2025. L'APECA fournit 88 343 dollars dans le cadre du Fonds des collectivités innovatrices pour les rénovations.

En plus du financement du gouvernement du Canada, le Théâtre recevra la somme de 70 000 dollars de la Société de développement régional de la province du Nouveau-Brunswick.

Citations

« L'engagement de notre gouvernement à soutenir des centres culturels comme le Théâtre Impérial reflète notre volonté à offrir à toute la population canadienne l'occasion de vivre des expériences artistiques dans leur communauté. Grâce à l'appui à la programmation et aux rénovations, les artistes et les auditoires continueront d'assister aux activités diversifiées du Théâtre. Longue vie au magnifique et historique Théâtre Impérial! »

− L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Le célèbre Théâtre Impérial de Saint-Jean est depuis longtemps un centre culturel pour la ville, réunissant résidents et visiteurs pour célébrer les arts et découvrir la magie des spectacles sur scène. L'APECA et l'ensemble du gouvernement fédéral s'engagent à soutenir les espaces importants comme celui-ci, qui contribuent à la vitalité des communautés et à la prospérité des économies locales du Canada atlantique. »

− L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le Théâtre Impérial est un lieu d'intérêt culturel qui possède une histoire riche dans la belle ville de Saint-Jean. Je suis très heureux que le gouvernement du Canada investisse dans la programmation et la restauration de ce théâtre, qui continue d'offrir à la région des prestations artistiques exceptionnelles. »

− Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Nous sommes heureux d'accorder des fonds pour appuyer les améliorations apportées à ce théâtre historique en vue de rendre la programmation accessible à tout le monde. Grâce à ce soutien, le Théâtre Impérial continuera d'être un lieu important pour les arts de la scène et la culture dans la province. »

− Tammy Scott-Wallace, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, au nom de Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Le Théâtre Impérial est fier de son esprit communautaire et de sa capacité à toucher les gens au moyen des arts de la scène. Ce financement permet d'élargir les possibilités d'atteindre le public grâce à une programmation novatrice et à un rayonnement accru. Les travaux d'amélioration, qui consisteront à remplacer les portes d'entrée en bois existantes et à moderniser les toilettes, garantiront l'accessibilité universelle aux personnes de tous les horizons. »

− Angela Campbell, directrice générale, Théâtre Impérial

Les faits en bref

Le Théâtre Impérial de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, est un lieu historique de diffusion des arts de la scène. Son mandat est de servir de plate-forme pour des spectacles artistiques variés et de haute qualité de diverses régions et cultures du Canada et du monde entier.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels, ainsi qu'aux organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le financement de l'APECA annoncé aujourd'hui est octroyé par l'entremise du Fonds des collectivités innovatrices, qui appuie les initiatives communautaires visant à développer des secteurs industriels prospères, à améliorer l'infrastructure rurale et à renforcer les économies locales.

Liens connexes

Théâtre Impérial (en anglais seulement) https://imperialtheatre.ca/ Fonds du Canada pour la présentation des arts https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/fonds-presentation-arts.html APECA https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique.html Fonds des collectivités innovatrices (FCI) de l'APECA https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique/services/fonds-des-collectivites-innovatrices.html Société de développement régional du Nouveau-Brunswick https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/developpement_regional.html

