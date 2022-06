Le Théâtre de Verdure est de retour : Une programmation pour faire vibrer les soirées montréalaises avec des moments riches tout l'été !

Du 29 juin au 26 août, le grand théâtre du parc La Fontaine offrira aux Montréalais·es, aux visiteurs et aux touristes des aménagements urbains accueillants et verdoyants, ainsi qu'une programmation culturelle foisonnante pour faire de nos soirées d'été des moments inoubliables. Plus d'une trentaine de spectacles de musique, de danse, de cinéma et de cirque seront offerts gratuitement ; entrée libre, premier arrivé, premier servi!

Retrouvez la programmation complète du Théâtre de Verdure en ligne !

Voici un aperçu des temps forts de la programmation 2022 :

La grande soirée d'ouverture avec Ballets Jazz Montréal Le mercredi 29 juin à 20 h 30

On célèbre en grand la réouverture du théâtre et les 50 ans des Ballets Jazz Montréal avec des extraits de leur nouveau programme triple, Essence. Ce programme met en valeur l'ADN de la compagnie, avec une reprise de Les Chambres des Jacques d'Aszure Barton, qui est profondément physique, sauvage et magnifiquement humain, ainsi que la présentation d'une nouvelle création, We Can't Forget What's His Name d'Ausia Jones, qui se concentre sur les thèmes du temps, de la communauté, de l'isolement et de l'incertitude. Exceptionnellement, pour la soirée d'ouverture, réservez vos billets en cliquant ici.

Martha Wainwright Vendredi 22 juillet à 20 h 30

Martha Wainwright, l'auteure-compositrice-interprète sans compromis, fait un retour sur scène avec Love Will Be Reborn, son cinquième album inspiré des récentes années, teintées à la fois de solitude, de moments de clarté et d'une recherche d'optimisme. Une grande rencontre à ne pas manquer. Cet événement est présenté dans le cadre des Concerts Campbell.

L' Orchestre Métropolitain Vendredi 15 et samedi 16 juillet à 20 h 30

L'Orchestre métropolitain fera souffler un vent d'espoir avec la Symphonie no 5 de Beethoven, l'une des œuvres les plus connues du répertoire et la Symphonie no 3 de Louise Farrenc, l'une des rares femmes compositrices de son époque à avoir obtenu la reconnaissance de ses pairs de son vivant. Les concerts seront dirigés par la cheffe d'orchestre invitée Mélanie Léonard. Cet événement est présenté dans le cadre des Concerts Campbell.

Les Grands Ballets Mercredi 24 et jeudi 25 août à 20 h 30

Ne manquez pas le grand retour de la troupe des Grands Ballets, sous la direction artistique d'Ivan Cavallari, dans un programme audacieux qui inclura des pas de deux de grands classiques et des créations contemporaines. Venez (re)découvrir le talent et l'éclectisme de près de 20 danseuses et danseurs de la compagnie reconnue internationalement, qui se produit pour une rare fois à Montréal.

Jérôme 50 Samedi 23 juillet à 20 h 30

Jérôme 50 nous offre une prestation unique de Hiérarchill, accompagné d'une chorale d'enfants et de l'invitée spéciale Marily Dorion. Enfant maudit qu'auraient pu avoir Richard Desjardins et Dédé Fortin, Jérôme 50 nous propose un spectacle hors de l'ordinaire, ponctué de ses anecdotes aux finales inattendues, de son humour pince-sans-rire et de ses improvisations toujours justes. Un spectacle à la fois puissant, touchant et théâtral. Cet événement est présenté dans le cadre des Concerts Campbell.

100Lux Mercredi 17 août à 20 h 30

Creative Boost Battle de 100Lux nous propose une compétition de danse enlevante à ne pas manquer. En équipe de deux, les danseurs se mettent au défi à travers des échanges de freestyle sur de la musique spontanée initiée par un DJ. Dans la rencontre de différents styles : krump, hip hop, popping et locking, découvrez comment chaque danseur s'approprie le mouvement et la musique. Des juges détermineront les duos qui passeront à la prochaine étape, et ce, jusqu'à la grande finale!

I Musici de Montréal Vendredi 12 août à 20 h 30

Lors de ce concert joyeux, tout en légèreté et accessible, vous entendrez la musique qui accompagne les danses de plusieurs pays. De la marche autrichienne au tango argentin, des danses roumaines, hongroises, tsiganes et grecques à la valse viennoise, des ländler allemands au rigodon québécois, vous en aurez de toutes les couleurs et pour tous les goûts.

Cirque Kalabanté Mercredi 3 août à 20 h 30

Musique live époustouflante, acrobaties et danses vous attendent dans cette incursion en terre africaine où les décors et les costumes rendent hommage à la diaspora guinéenne. Laissez-vous porter par les rythmes colorés inspirés par les voyages du metteur en scène Yamoussa Bangoura et découvrez l'authenticité de Kalabanté.

Une fenêtre ouverte sur le parc

Le Théâtres de Verdure représente un intermédiaire entre la nature et la culture, où la mise en scène du paysage appuie celle de la représentation scénique, tout en démocratisant l'accès à la culture.

Fermé depuis 2014, le théâtre a été modernisé en profondeur pour refléter l'identité et les valeurs patrimoniales du lieu, qui compte dorénavant des équipements scénographiques de pointe, adaptés à la représentation en plein air. L'amphithéâtre compte 1 700 places assises et 800 places sur la butte gazonnée. La scène extérieure, couverte et polyvalente, offre des espaces connexes adaptés pour les artistes et les techniciens.

Conçu par la firme d'architecture montréalaise Lemay, le théâtre met autant en valeur la scène que les paysages du parc La Fontaine. Grâce à ses façades ouvertes, le théâtre permet de tirer profit des différentes vues. À l'instar des grands théâtres en plein air du monde, le lieu est ouvert et accessible à tous, à toute heure du jour, 12 mois par année, afin que les usagers du parc puissent se l'approprier en dehors des événements culturels.

Un projet rassembleur pour Montréal

Le Théâtre de Verdure résulte d'une importante démarche de planification qui modernise et pérennise un des plus grands espaces de diffusion culturelle en plein air de la ville.

« Avec la population montréalaise, nous avons pris le temps de rêver l'avenir de notre parc La Fontaine. Nous avons pris le soin de partager nos idées pour demain, des idées inspirantes et un souhait : celui de protéger la nature du parc et d'assurer sa continuité. Je suis très fière du chemin parcouru. C'est grâce à des aménagements sensibles à la nature et au patrimoine que nous pourrons retrouver très bientôt le Théâtre de Verdure, le cœur battant du parc La Fontaine. Avec ses espaces publics verts, modernes et animés, notre théâtre propose un été vibrant à la population montréalaise et aux visiteurs! Je salue la mobilisation exceptionnelle des équipes de programmation et d'aménagement qui livrent cette programmation haute en couleur et diversifiée aux milliers de visiteurs qui sont attendus cet été », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

« Notre Théâtre de Verdure reprend vie! Pour stimuler la vitalité culturelle de la ville, ainsi que pour soutenir les artistes, nous sommes fiers d'offrir une programmation humaine, accessible, gratuite, diversifiée et innovante. Avec plus de 30 spectacles, ce lieu exceptionnel sera pour les Montréalais·es, les touristes et les amoureux de culture une destination source de découvertes pour l'été », a souligné la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce théâtre en plein air, ouvert, visible depuis les gradins, mais aussi depuis le parc. La grande démarche de planification à laquelle la population montréalaise a intégré ses idées a permis la mise sur pied d'un Plan directeur contemporain et en harmonie avec la nature et avec le caractère unique de ce parc tant aimé. Bienvenue dans ce lieu qui est le nôtre! », a déclaré le maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

À propos du Théâtre de Verdure

Depuis son inauguration en 1956, le Théâtre de Verdure offre un programme riche et diversifié entièrement gratuit. Des spectacles de danse, de cirque, de musique et des soirées cinéma auront lieu du 29 juin au 26 août, du mercredi au samedi. Sans billetterie, fidèle au principe du « premier arrivé, premier servi», on se rend les soirs de spectacles prendre part à la file la plus sympathique de Montréal!

