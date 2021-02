SÉOUL, Corée du Sud, 19 février 2021 /CNW/ - Une nouvelle étude montre que les échantillons de salive qui sont moins invasifs, pour le test de COVID-19, donnent des résultats aussi précis que ceux des échantillons nasopharyngés.

Une équipe de recherche du département de médecine de laboratoire de la faculté de Médicine de l'Université Nationale de Kangwon, dirigée par le professeur In-bum Suh, a testé 90 personnes, hospitalisées soupçonnées d'avoir un COVID-19, par PCR en utilisant des échantillons de salive et de nasopharyngés. Afin de recueillir suffisamment de spécimens, des échantillons ont été prélevés auprès des participants à l'étude, qui devaient s'abstenir de toute activité, y compris manger, boire et fumer, pendant 30 minutes après s'être levés le matin.

Pour l'étude, l'équipe de recherche a utilisé deux tests COVID-19 de Seegene, «Allplex™ SARS-CoV-2 Assay» et «Allplex™ SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV Assay, tous deux marqués CE-IVD. Alors que l'essai SARS-CoV-2 d'Allplex™ cible quatre gènes différents de COVID-19, l'essai SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV d'Allplex™ est reconnu pour sa capacité de détecter et différencier huit gènes cibles, dont ceux de COVID-19 de la grippe et du rhume causé par le VRS.

Par conséquent, les deux essais SARS-CoV-2 d'Allplex™ et SARS-CoV-2/FluA/FluB/RSV d'Allplex™ ont prouvé que le pourcentage d'accord des résultats des échantillons de salive et des échantillons nasopharyngés pour la détection de COVID-19 était supérieur à 98,8 %. Cela signifie que le test de diagnostic COVID-19 de Seegene donne des résultats aussi précis et efficaces pour le COVID-19 lors d'utilisation des échantillons la salive ainsi que des échantillons nasopharyngés.

Le professeur Suh, chercheur principal de l'étude, a déclaré : « La demande de tests COVID-19 basés sur la salive est en hausse, car le monde est toujours aux prises avec une pénurie de spécimens prélevant des échantillons pour les tests nasopharyngés. » Il a ajouté que l'étude a « clairement prouvé que les résultats des échantillons de salive sont aussi précis et efficaces que les résultats des échantillons nasopharyngés pour diagnostiquer précisément le COVID-19 ».

L'équipe de recherche a également mené une étude distincte sur l'application sans extraction (c.-à-d. sans l'étape d'extraction de l'acide nucléique) et a constaté que le pourcentage d'accord entre les résultats du test de Seegene pour des échantillons de salive sans extraction et des échantillons de nasopharyngés sans extraction était supérieur à 96%. Autrement dit, la méthode sans extraction utilisant l'échantillons de salive s'appliquerait tout autant au test PCR pour détecter le SRAS-CoV-2.

En général, le processus d'extraction de l'acide nucléique est considéré comme une condition préalable pour le test de COVID-19 par PCR. Toutefois, selon les circonstances, certains pays n'ont pas accès aux extracteurs et d'autres qui ont accès aux extracteurs font face à des pénuries de réactifs d'extraction, et malgré une augmentation de la capacité de tests, de nombreux laboratoires sont obligés à recourir à une méthode sans extraction.

L'implication de l'étude a été présentée lors de la 28e conférence internationale sur la médecine moléculaire. Cette conférence virtuelle a eu lieu du 16-19 février. La Molecular Medicine Tri-Conference est l'un des principaux lieux de rencontre internationaux pour la communauté de la médecine de précision, où les dirigeants sont invités à discuter des dernières recherches et technologies en matière de diagnostic COVID-19 et de bio-thérapeutique.

