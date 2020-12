SÉOUL, Corée du Sud, 8 décembre 2020 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ096530), la compagnie biotechnologique de la Corée du Sud, spécialisée en diagnostics moléculaire, a annoncé jeudi que la méthode sans extraction AllplexMC pour le test de dépistage du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial (VRS) est maintenant disponible en Europe. Ce produit de Seegene a obtenu le marquage CE-IVD en septembre 2020, suite auquel il a été disponible sur le marché Européen le mois suivant.

Le test AllplexMC de Seegene, pour le dépistage du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et du virus respiratoire syncytial (VRS) est le premier et le seul test RT-PCR en temps réel dans le marché mondial qui permet de détecter et de différencier simultanément huit gènes cibles, dont la grippe A, la grippe B, le VSR A ou B et trois gènes cibles différents de COVID-19 (gène S, gène RdRP et gène N). Le test inclut également deux cibles différentes pour le contrôle interne (endogène et exogène, respectivement) dans le même tube de réaction, ce qui permet de vérifier l'ensemble du processus du test ainsi que de vérifier que l'échantillonnage a bien été complété, sans avoir à nuire à l'exactitude des résultats des tests.

La méthode sans extraction du test de dépistage du SARS-CoV-2, de la grippe A, de la grippe B et de VSR AllplexMC est essentielle pour combattre la pandémie de COVID-19, récemment aggravée par la grippe et le rhume propagés durant la saison hivernale. Contrairement à l'extraction, qui était autrefois un préalable au diagnostic moléculaire, la méthode sans extraction permet également aux laboratoires dépourvus d'équipement d'extraction de déceler la présence de la COVID-19, dans un délai de réponse encore plus rapide. Ces importants progrès technologiques ont réduit considérablement les coûts et les délais de dépistage du coronavirus, permettant ainsi aux laboratoires d'effectuer un volume massif de tests, ce qui n'était pas envisageable auparavant.

Un haut fonctionnaire de Seegene a dit qu'il « espère que la méthode sans extraction de ce test permettra d'accélérer le contrôle de la pandémie en Europe». Seegene a également ajouté qu'ils « anticipent que l'ajout de cette nouvelle fonction de l'assai permettra aux chercheurs en laboratoire de largement utiliser ces trousses de tests dans le monde entier ». Selon Worldometer, le nombre total de cas de COVID-19 dans le monde a atteint en novembre le chiffre de 17 148 406, les États-Unis et l'Europe étant les plus touchés.

