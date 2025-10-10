Le tennis féminin rayonne au Saguenay--Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, est heureuse de soutenir le Challenger de tennis Banque Nationale de Saguenay, un événement d'envergure internationale qui fera vibrer la région du 19 au 26 octobre 2025.

Chaque année, ce tournoi attire des athlètes et des visiteurs de partout dans le monde, générant de belles retombées économiques pour la région. C'est tout le Saguenay qui profite de la vitalité qu'apporte cet événement.

Le Challenger de tennis Banque Nationale de Saguenay réunit 56 athlètes de 20 pays. Il comprend des qualifications auxquelles participent 32 joueuses, un tableau principal du même nombre et des épreuves en double regroupant 16 équipes. Au-delà de la compétition, c'est une vitrine pour le dynamisme et l'expertise du Saguenay, qui confirme encore une fois sa capacité à accueillir des événements d'envergure.

Citations :

« L'essor du sport féminin au Québec passe par des événements comme le Challenger Banque Nationale de Saguenay. En appuyant cette compétition internationale d'envergure, nous offrons à nos jeunes filles des modèles inspirants et nous leur donnons envie de bouger, de rêver et de se dépasser. Voir ces athlètes à l'œuvre, c'est constater toute la détermination et la passion qui animent le sport féminin. Ce tournoi est devenu un rendez‑vous incontournable pour les amateurs de tennis et une véritable fierté pour la région. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis que notre gouvernement contribue à la tenue de cet événement sportif majeur pour la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean. Je suis aussi très fier que notre région accueille ces athlètes, qui sont parmi les meilleures du tennis féminin, et qu'elle contribue ainsi au rayonnement du sport féminin. J'espère que la population sera au rendez-vous pour assister à ces performances spectaculaires. Je souhaite le meilleur des succès à toutes les athlètes! »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean

« Saguenay accueille depuis longtemps des sportifs de haut niveau et le tennis ne fait pas exception. Je remercie toutes les personnes, en particulier nos bénévoles, qui rendent possible la tenue de cette compétition d'envergure chez nous et j'invite tous les amateurs de tennis à se déplacer à grand nombre pour aller encourager les athlètes. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

Faits saillants :

Une subvention de 50 000 $ est accordée dans le cadre du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux (PSESI).

Ce programme sert à financer l'organisation et la tenue de championnats ou de coupes du monde, de championnats panaméricains et de tournois regroupant l'élite mondiale.

L'événement aura lieu au Club de tennis intérieur Saguenay.

Liens connexes :

Pour consulter la programmation ou vous procurer des billets : https://saguenay.challengerbanquenationale.com/billets-programmation-et-information/

Pour en apprendre plus sur le PSESI : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aides-financieres-sport-loisir-activite-physique-plein-air/aides-financieres-developpement/programme-soutien-evenement-sportif-international

