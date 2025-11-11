Le temps des fêtes à Montréal : place à la magie du Grand circuit féérique de Montréal 2025 !

Le Grand circuit féérique de Montréal illumine la ville pour la saison des Fêtes !

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Dès la fin novembre, Montréal s'illumine et revêt ses plus beaux habits d'hiver avec le retour du Grand Circuit Féeérique, un parcours enchanteur reliant le Grand Marché de Noël, sur la Place des Festivals, et le Village de Noël, à proximité du marché Atwater.

Ouverture et festivités : À partir du 21 novembre, le centre-ville s'anime avec le retour du Grand Marché de Noël pour sa 5ᵉ édition. Le lendemain, le traditionnel défilé du père Noël marquera le coup d'envoi officiel de la saison, suivi de festivités sur la Place des Festivals.

Dès le 27 novembre, le Village de Noël ouvrira à son tour ses portes pour une 10ᵉ édition haute en couleur. Jusqu'au 21 décembre, petits et grands pourront profiter d'animations gratuites et profiter de la visite du père Noël. Les artisans locaux y proposeront des produits éthiques et écoresponsables, parfaits pour des cadeaux originaux et durables.

Une offre gourmande variée : Le Grand circuit féeérique réunit cette année plus d'une centaine d'artisans, d'artistes et de producteurs locaux venus partager leur savoir-faire, leur créativité et leurs créations originales avec le public. Les marchés de Noël misent notamment sur une véritable escapade gourmande, invitant les visiteurs à plonger dans les plaisirs réconfortants de l'hiver montréalais. Avec près d'une trentaine de chalets de restauration, la programmation culinaire s'annonce plus généreuse que jamais. Au menu : des classiques incontournables - bretzels, churros, raclette, poutines, gnocchis, queues de castor, marrons chauds et tire d'érable - ainsi que les boissons hivernales emblématiques comme le chocolat chaud, le cidre chaud à la cannelle et le traditionnel vin chaud épicé Glühwein.

Une édition spéciale pour le Village de Noël : Le Village de Noël de Montréal fête ses 10 ans ! Depuis une décennie, cet événement emblématique du temps des Fêtes illumine le Sud-Ouest et rassemble chaque hiver des dizaines de milliers de visiteurs venus célébrer la magie de Noël. Pour marquer cet anniversaire, le Village de Noël se réinvente avec de nouvelles installations et présente un tout nouveau spectacle, Le Secret des Lutins , une aventure féerique qui émerveillera petits et grands !

**Les rendez-vous à ne pas manquer ! **

La Montréal Raclette Party - le 27 et 28 novembre 2025

Le Village de Noël s'offre un doublé et accueille à nouveau les amateurs de fromage fondu pour une expérience gastronomique deux soirs de suite. Lauréate du prix de distinction en gastronomie décerné par Tourisme Montréal en 2023, la Montréal Raclette Party 2025 espère réunir près de 2 000 participants autour de délicieuses raclettes au feu de bois avec la participation exceptionnelle du Chef Yoann Van den Berg, reconnu au guide Michelin et grand gagnant du concours télévisé Les Chefs.

Le Grand Festin des Lutins - le 21 décembre 2025 .

Le Village de Noël se clôturera avec le Grand Festin des Lutins qui distribuera gratuitement 1 000 repas de Noël aux citoyen•nes. Cet événement, rendu possible grâce à l'engagement des bénévoles de La Lutinerie et au soutien financier de l'Arrondissement du Sud-Ouest, incarne les valeurs de solidarité et de partage de l'organisme.

Le Calendrier de l'Avent - du 1 décembre 2025 au 24 décembre 2025

Pour souligner l'édition anniversaire du Village de Noël, la magie s'étend avec le Calendrier de l'Avent du Sud-Ouest, un jeu de piste grandeur nature imaginé en collaboration avec les SDC Quartiers du Canal, Monk et Pointe-Saint-Charles. Le Village de Noël et les artères commerçantes se transformeront ainsi en un véritable terrain de jeu féeérique, où le public est invité à collecter des pièces d'or perdues par les Lutins dans les commerces participants. Chaque pièce d'or permet de cumuler des chances de remporter l'un des nombreux cadeaux offerts chaque jour, prolongeant ainsi la magie de Noël bien au-delà du site du Village.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce projet collectif qui unit l'arrondissement, les commerçants des rues Laurendeau et de l'Église, ainsi que les trois SDC du Sud-Ouest du territoire autour d'une même vision : faire rayonner la magie de Noël dans les rues, les commerces et au cœur de la communauté »

-- Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

" C'est avec beaucoup de fierté que nous soulignons cette année cette incroyable collaboration avec La Lutinerie qui nous permet depuis dix ans maintenant d'offrir à notre population, aux Montréalaises et Montréalais, de même qu'aux touristes, un événement festif et rassembleur mettant à l'honneur des produits locaux et originaux. Le Village de Noël est devenu une tradition dans le Sud-Ouest. Je ne peux qu'espérer qu'il continuera de gagner en popularité et fera encore longtemps la joie des petits et des grands avec ses activités du temps des Fêtes accessibles à tous."

-- Monsieur Benoit Dorais, maire sortant de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

"Je suis enchantée que le gouvernement du Québec soutienne le Grand Circuit Féeérique, qui offre une vitrine importante au talent de nos artistes et producteurs. Je souhaite que les visiteurs profitent de leur passage à l'événement afin de vivre l'effervescence du temps des Fêtes qui anime la ville de Montréal. Félicitations aux promoteurs qui font briller le savoir-faire des artisans de notre industrie événementielle, tout en contribuant à la renommée de la métropole comme destination touristique hivernale"

-- Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Pour toute information complémentaire, consultez les Guichets Festifs situés aux entrées des Marchés de Noël , visitez le site officielhttps://www.noelmontreal.ca/noelmontreal.ca ou consultez les pages Facebook du Grand Marché de Noël et du Village de Noël .

Le Grand Marché de Noël : du 21 novembre 2025 au 4 janvier 2026, au Quartier des spectacles sur la Place des Festivals : • Horaire du 21 novembre au 7 décembre 2025 : le marché sera ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 22h, le samedi de 11h à 22h et dimanche de 11h à 20h • Horaire du 10 décembre au 4 janvier 2026 : il sera accessible tous les jours de 11h à 22h • Horaires exceptionnelles : le 24 décembre et le 25 décembre 2025, le marché fermera exceptionnellement à 19h. Fermé le 1er janvier 2026.

Le Village de Noël : du 27 novembre au 21 décembre 2024, au coin de la rue Saint-Ambroise et de l'avenue Atwater • Horaires : du jeudi au vendredi de 16h à 20h, samedi de 11h à 20h, dimanche de 11h à 18h Horaires exceptionnelles : le jeudi 27 novembre et le vendredi 28 novembre, fermeture tardive à 22h.

LE COIN DES FÊTES : Arrondissement de CDN-NDG • Du 12 au 21 décembre 2025 Une installation multi sites à travers 2 aménagements féeériques : situés dans Côte-des-Neiges sur la placette Côte-des-Neiges et dans Notre-Dame-de-Grâce au parc Paul-Doyon. Des animations et distribution de gourmandises gratuites sont également prévues durant ces deux fins de semaine. Les vendredis de 15h à 19h, les samedis et dimanches de 11h à 17h.

**Visuels haute résolution à télécharger • **Photos officielles Presse 2025

À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes sur l'ensemble de l'Île de Montréal. L'organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest).

