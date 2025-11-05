10e édition de la Montréal Raclette Party

Le Village de Noël de Montréal célèbre ses 10 ans avec un doublé : deux soirées gourmandes d'exception les 27 et 28 novembre 2025.

MONTRÉAL, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Pour souligner sa 10e édition, le Village de Noël de Montréal lancera la saison des marchés de Noël avec un événement culinaire exclusif : la MontréalRaclette Party - Édition spéciale 10e anniversaire , présentée les jeudi 27 et vendredi 28 novembre au bord du canal de Lachine, à proximité du Marché Atwater.

Les visiteurs sont invités à vivre une expérience gastronomique conviviale, mettant à l'honneur les produits d'ici et la chaleur du partage. Pour l'occasion, le chef Yoann Van Den Berg ( Les Mômes, Montréal ), reconnu au Guide Michelin et lauréat du concours télévisé Les Chefs 2025 , sera l'invité d'honneur . Il offrira une démonstration culinaire exclusive , présentant des recettes flambées à la raclette spécialement imaginées pour cette édition anniversaire.

Chaque billet donne accès à une raclette à volonté fondue au feu de bois de la Fromagerie Fritz , accompagnée de pain, pommes de terre et cornichons à volonté , ainsi que de charcuteries classiques ou végétariennes servies en portions généreuses. Les amateurs de fromage pourront également profiter d'une foire au fromage , d'un photobooth et de nombreuses animations .

Les soirées seront ponctuées de prestations musicales, avec les fanfares Kumpa'nia (jeudi) et Terrato (vendredi), la musique traditionnelle de PÔH Harmonica et un DJ set spécial Noël de Daven Ray , contribuant à une atmosphère festive et chaleureuse. Les participants pourront prolonger leur expérience en visitant le Village de Noël jusqu'à 20 h, entre artisans locaux, braseros et vin chaud.

« Nous voulions marquer ce 10e anniversaire par une expérience à la fois gourmande, rassembleuse et typiquement montréalaise. La Raclette Party représente parfaitement l'esprit du Village de Noël : convivialité, musique et gastronomie locale en plein air », souligne Line Basbous , directrice générale de La Lutinerie , organisme à but non lucratif responsable de la production du Village de Noël.

Informations pratiques

Dates : jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2025

: jeudi 27 et vendredi 28 novembre 2025 Lieu : Village de Noël de Montréal, au bord du canal de Lachine et du Marché Atwater

: Village de Noël de Montréal, au bord du canal de Lachine et du Marché Atwater Sessions : 16 h | 17 h 30 | 19 h | 20 h 30

: 16 h | 17 h 30 | 19 h | 20 h 30 Capacité : 1 000 participants par soirée

: 1 000 participants par soirée Billets : réservation obligatoire sur https://noelmontreal.ca/nos-forfaits/

Organisée par La Lutinerie , la Raclette Party contribue au financement des activités du Village de Noël de Montréal, dont l'accès demeure gratuit pour le grand public.

Lauréate du Prix Gastronomie 2024 de Tourisme Montréal , la Raclette Party s'impose comme un événement phare du calendrier hivernal montréalais.

Cet événement est rendu possible grâce au soutien de l' Arrondissement du Sud-Ouest de Montréal , de la Ville de Montréal, du Gouvernement du Québec , de Tourisme Montréal et des partenaires du Village de Noël.

SOURCE La Lutinerie de Montréal

Media Contact: La Lutinerie, www.noelmontreal.ca, [email protected] | 514-550-7646