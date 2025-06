La Guinguette du Sud-Ouest revient du 19 au 24 juin 2025 - La plus grande terrasse festive gratuite s'installe au bord du canal de Lachine

MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - La Guinguette du Sud-Ouest sera de retour du 19 au 24 juin 2025, transformant le parc de l'Ancienne-cour-de-triage en un véritable lieu de vie estival. Événement gratuit, ouvert à toutes et à tous, la Guinguette propose six jours de concerts, de gastronomie, de découvertes locales et de moments rassembleurs au bord de l'eau.

Organisée par La Lutinerie, la Guinguette est depuis cinq ans un rendez-vous estival unique à Montréal. Plus de 40 000 personnes y sont attendues pour cette édition. Le site propose un mélange d'activités culturelles, festives et citoyennes : scènes musicales, marché d'artisans, 12 comptoirs gourmands, zones ombragées et ambiance inclusive et familiale.

Des nouveautés chaque jour, pour tous les publics

L'édition 2025 propose plusieurs soirées à thème, dont une soirée country, une soirée mousse familiale, et un tout nouveau rendez-vous attendu :

Le Bingo du Sud-Ouest - une animation quotidienne, gratuite et ouverte à tou•te•s, avec de nombreux cadeaux à gagner, présentée par les trois Sociétés de développement commercial (SDC) partenaires : Quartiers du Canal, Monk et Pointe-Saint-Charles.

Côté restauration, les 12 kiosques opérés par La Lutinerie offriront une sélection sucrée et salée mettant de l'avant les produits végétaux, locaux et de saison. Le Marché Tropical, qui regroupe une trentaine d'artisan•e•s, artistes et producteur•trice•s d'ici, complétera l'expérience avec des découvertes originales tout au long de la fin de semaine.

24 juin : Fête nationale du Québec dans le Sud-Ouest

Le 24 juin, la Guinguette accueille une journée spéciale pour souligner la Fête nationale du Québec, en partenariat avec l'Arrondissement du Sud-Ouest, le Gouvernement du Québec, Patrimoine canadien et le ministère de la Culture et des Communications. Un programme étoffé est prévu, du matin jusqu'au soir :

11 h - Ouverture du site, animations, ateliers et marché des artisans

18 h 30 - Concert de NAOMI, soul-pop montréalaise

19 h 30 - Cérémonie officielle et discours patriotique, avec

M. Benoit Dorais , maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal,

et M. Guillaume Cliche-Rivard , député de Saint-Henri-Sainte-Anne

suivie de la levée du drapeau

21 h 30 - Le Diable à Cinq, formation trad explosive pour clore les festivités

La fête s'inscrit cette année dans la thématique officielle « Gens du pays », en hommage à la chanson emblématique de Gilles Vigneault, dont on célèbre le 50e anniversaire de la première interprétation publique.

« La Guinguette est bien plus qu'un événement estival : c'est un espace de rencontres, de culture et de solidarité. Nous sommes fiers de lancer cette cinquième édition en accueillant une nouvelle fois la Fête nationale du Québec, dans un esprit rassembleur, inclusif et festif », souligne Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie de Montréal.

« C'est un véritable plaisir de se retrouver avec les gens du Sud-Ouest, nos gens du pays, pour partager de bons moments à la Guinguette et souligner ensemble notre fête, la Fête nationale du Québec. Ainsi réuni(e)s dans l'un des plus beaux sites du Sud-Ouest, nous ferons de cette célébration un événement inoubliable, empreint de fierté et de solidarité. En famille ou entre ami(e)s, nous aurons la chance d'assister aux spectacles d'artistes talentueux et talentueuses, qui incarnent toute la richesse et la diversité de notre culture. C'est notre Fête, notre moment à nous. Alors laissons-nous parler d'amour, de musique, de joie et d'appartenance. Bonne Fête nationale à toutes et à tous! » Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif.

Informations pratiques

Lieu : Parc de l'Ancienne-cour-de-triage, rue Saint-Patrick, le long du canal de Lachine

Dates : Du 19 au 24 juin 2025

Accès : Gratuit et ouvert à toutes et à tous

Transport : Accès vélo fortement recommandé. Stationnement automobile limité.

Écoresponsabilité : Les visiteurs sont invités à apporter leur gourde et leur verre réutilisable.

Règlementation : Les chiens sont admis en laisse. L'alcool provenant de l'extérieur est interdit.

Guinguette du Sud-Ouest du 19 au 24 juin, au parc de l'Ancienne-cour-de-triage Horaires : jeudi et vendredi de 15 h à 23 h, samedi au mardi de 11 h à 23 h

Marché Tropical : du samedi au mardi de 11 h à 19 h

Visuels haute résolution à télécharger • Photos Guinguettes 2024 À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal, notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans le Sud-Ouest. L'organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest).

