5ᵉ édition du Grand Marché de Noël de Montréal - La magie des fêtes s'installe au Quartier des Spectacles !

MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le Grand Marché de Noël de Montréal célèbre sa 5e édition et promet une expérience hivernale encore plus féérique au Quartier des Spectacles.

Les Fêtes de Noël s'annoncent particulièrement lumineuses cette année à Montréal. Du 21 novembre 2025 au 4 janvier 2026 , le Grand Marché de Noël revient au Quartier des Spectacles pour une cinquième édition qui promet d'être exceptionnelle. Véritable rendez-vous hivernal pour les Montréalais et les visiteurs venus d'ailleurs, l'événement accueillera près de 900 000 personnes prêtes à plonger dans une atmosphère féérique au cœur du centre-ville. Près d'une centaine d'artisans, de producteurs locaux et d'artistes y présenteront leurs créations dans une cinquantaine de chalets en bois décorés et illuminés.

Cette année, le marché de Noël sera ouvert les mercredis, puis tous les jours à partir du 10 décembre -- y compris le jour de Noël ! L'événement se poursuivra jusqu'au 4 janvier 2026 , prolongeant la magie tout au long des congés des Fêtes. Les visiteurs pourront également retrouver la vente traditionnelle de sapins et de couronnes naturelles, une signature du marché dont les parfums boisés annoncent chaque année le début officiel de la saison.

Une programmation gratuite, culturelle et rassembleuse

Le Grand Marché de Noël de Montréal se démarque par une programmation entièrement gratuite, réunissant des centaines d'heures d'activités culturelles et une multitude d'artistes de la scène locale. Tout au long de la saison, musique, théâtre et arts vivants investiront la Place des Festivals, tandis que le public pourra aussi profiter de la grande patinoire de l'Esplanade Tranquille et de la programmation du Complexe Desjardins, véritables pôles d'animation du Quartier des spectacles durant la période des Fêtes.

Les Concerts Enchantés, présentés chaque samedi soir, offriront des performances d'artistes de renom dans une ambiance intime et chaleureuse. La comédie musicale originale Noël à Montréal , production signature de La Lutinerie, transportera petits et grands dans l'univers du Royaume des Lutins, entre humour, émotion et féérie. Des déambulations artistiques viendront ponctuer la saison, apportant un souffle vivant et immersif au cœur du centre-ville.

Au-delà des spectacles, le Grand Marché de Noël demeure avant tout un lieu de rencontre et de partage, où la culture, la convivialité et la chaleur humaine se rassemblent au cœur de l'hiver montréalais.

« Ce que j'aime des marchés de Noël, c'est qu'ils permettent des moments où les gens se rassemblent sans artifice, dans la simplicité et le plaisir d'être ensemble. C'est un refuge au cœur de la saison, qui nous ramène à l'essentiel et permet de retrouver le sens du collectif. »-- Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie

Saveurs et savoir-faire local

Le Grand Marché de Noël met à l'honneur plus d'une centaine d'artisans, d'artistes et de producteurs locaux venus partager leur talent, leur passion et leur créativité. Pour plusieurs d'entre eux, cette période cruciale représente le moment le plus important de l'année , un temps fort qui soutient directement l'économie locale et permet à ces créateurs de vivre de leur savoir-faire.

En plus de son rôle culturel, l'événement agit comme un moteur économique essentiel pour Montréal , stimulant l'achalandage dans les commerces du centre-ville, soutenant le tourisme hivernal et contribuant à la vitalité des hôtels, restaurants et institutions culturelles du Quartier des spectacles.

Côté gourmandise, le Grand Marché de Noël invite le public à une véritable escapade culinaire . Avec près d'une trentaine de chalets de restauration , les visiteurs pourront savourer les grands classiques -- bretzels, churros, raclette, poutines, gnocchis, queues de castor, marrons chauds et tire d'érable -- accompagnés des boissons hivernales emblématiques : chocolat chaud, cidre chaud à la cannelle et vin chaud épicé Glühwein. Tout est réuni pour offrir une expérience à la fois authentique, réconfortante et résolument montréalaise.

"Le centre-ville de Montréal demeure le lieu par excellence pour célébrer les Fêtes et se rassembler tout au long de l'hiver. Nous sommes fiers de soutenir le Grand Marché de Noël de Montréal à la Place des Festivals, un événement qui contribue à faire vivre la magie des Fêtes au cœur du centre-ville, cette année encore!"

--- Glenn Castanheira, Directeur général de Montréal centre-ville.

Pour toute information complémentaire, visitez notre site officiel noelmontreal.ca ou consultez la page Facebook du Grand Marché de Noël .

Le Grand Marché de Noël

du 21 novembre 2025 au 4 janvier 2026, au Quartier des spectacles sur la Place des Festivals

Horaire du 21 novembre au 7 décembre 2025 : le marché sera ouvert du mercredi au vendredi de 15h à 22h, le samedi de 11h à 22h et le dimanche de 11h à 20h

Horaire du 10 décembre au 4 janvier 2026 : il sera accessible tous les jours de 11h à 22h

Horaires exceptionnelles : le 24 décembre et 25 décembre 2025, le marché fermera exceptionnellement à 19h. Fermé le 1er janvier.

À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes sur l'ensemble de l'Île de Montréal. L'organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest).

