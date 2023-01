Le téléviseur ULED X, une amélioration intergénérationnelle pour Hisense, est présenté lors du salon CES 2023

Depuis l'introduction du premier téléviseur ULED il y a dix ans, Hisense n'a pas cessé d'actualiser ses technologies ULED afin d'améliorer l'expérience de visionnement du téléviseur LCD, et enfin, lors de sa conférence de presse dans le cadre du CES 2023, Hisense a dévoilé son téléviseur ULED X. Cette année, le nouveau téléviseur 110 ULED X a reçu un prix d'innovation du CES.

Selon Stephen Yao, directeur général adjoint d'Hisense aux États-Unis, le téléviseur ULED X combine une impressionnante gamme de technologies télévisuelles, une puissance de traitement incroyable et une commande plus précise de l'image grâce à un rétroéclairage intelligent actif, poussant la capacité d'affichage à ses limites. Apparemment, la qualité du contraste environnemental du téléviseur ULED X est trois fois supérieure à celle d'un téléviseur OLED ordinaire et sa plage dynamique deux fois supérieure à celle d'un téléviseur OLED.

De plus, le téléviseur ULED X peut offrir une image plus brillante, un contraste plus profond, un angle de visionnement plus large et des rapports de réflexion ultra-bas pour un divertissement de qualité supérieure sans précédent. Par exemple, avec la technologie ULED X, les téléviseurs Hisense peuvent atteindre une luminosité maximale de 2 500 nits et un rapport de contraste de 150 000 : 1, ce qui redéfinirait la perception du « contraste » par les consommateurs. Un autre facteur essentiel pour garantir la performance supérieure du téléviseur ULED X est le moteur Hi-View Engine X, qui contrôle plus de 20 000 mini DEL et plus de 5 000 zones de gradation locales. En plus de sa cinématographie exceptionnelle, le téléviseur ULED X offre également un angle de visionnement 30 % plus large; l'ajout d'un panneau de réflexion ultra-bas permet à tous les téléspectateurs de profiter de la même qualité d'image, où qu'ils soient assis.

« Nous nous sommes efforcés de rendre le téléviseur ULED X unique par rapport aux autres téléviseurs ACL, et nous sommes fiers de notre réussite », a déclaré Stephen Yao. À l'avenir, Hisense redoublera d'efforts pour améliorer ses technologies de téléviseurs à DEL et à ACL et continuera d'offrir des produits de qualité supérieure qui peuvent offrir un visionnement optimal aux clients internationaux.

