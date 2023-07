QINGDAO, Chine, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le téléviseur laser L9H d'Hisense a été reconnu par Tom's Guide comme le « meilleur téléviseur grand écran » dans la catégorie des téléviseurs cette année, favorisant une expérience grand écran dans n'importe quelle pièce ayant suffisamment d'espace mural.

Les prix Tom's Guide célèbrent les meilleurs produits dans un large éventail de catégories. Après avoir testé et évalué des centaines d'appareils et de services au cours de la dernière année, l'équipe de réviseurs et d'experts aide les consommateurs à trouver les meilleurs produits.

Le téléviseur laser L9 d’Hisense remporte le prix décerné par Tom’s Guide dans la catégorie des téléviseurs en 2023. (PRNewsfoto/Hisense) Les téléviseurs laser d’Hisense proposent un nouvel éventail de couleurs. (PRNewsfoto/Hisense)

Cette année, la série primée de téléviseurs laser L9 Ultra-Short Throw Trichroma révolutionne l'expérience de visionnement grâce à des améliorations étonnantes. La configuration à triple laser offre une impressionnante luminosité de 3000 lumens ANSI, et la technologie Dolby Vision HDR crée un contraste et des détails étonnants. Misant sur une nouvelle compatibilité à Google TV, à ATSC 3.0 et au Wi-Fi 6e, le téléviseur L9 offre un contenu impeccable. Le produit comprend un écran à gain élevé ALR rejetant la lumière ambiante, amélioré et facile à installer qui offre également une luminosité exceptionnelle et des images claires et réalistes dans toutes les conditions d'éclairage. Il est facile de comprendre pourquoi les rédacteurs en chef de Tom's Guide ont préféré ce produit à celui de ses concurrents.

De la fabrication à l'innovation technologique. L'engagement « Go tech, and Beyond » d'Hisense, qui consiste à offrir des innovations technologiques à des millions de familles dans le monde, vise à procurer des expériences de visionnement exceptionnelles. L'influence mondiale et le développement durable de la marque accélèrent les progrès d'Hisense dans sa mission de devenir une marque de calibre mondial et une entreprise de premier ordre.

Les téléviseurs laser d'Hisense offrent la plus impressionnante expérience de cinéma maison aux consommateurs avec une meilleure protection de la vision et une consommation d'énergie réduite, grâce à ses nouvelles technologies laser et de projection à très courte distance. Avec la popularité croissante des téléviseurs laser, les ventes de téléviseurs laser d'Hisense sur les marchés étrangers ont augmenté de 54,2 % de janvier à mai par rapport à la même période de l'année précédente, et les chiffres continuent d'augmenter.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense a connu une croissance rapide récemment et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

