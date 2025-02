QINGDAO, Chine, 20 février 2025 /CNW/ -- Hisense, chef de file mondial dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, démontre une fois de plus sa position dominante en s'assurant la première place mondiale dans le domaine des téléviseurs laser. Selon les données de l'institut international d'études de marché Omdia, le téléviseur laser de Hisense a atteint une part de marché mondiale de 65,8 % en 2024, ce qui signifie que près de deux téléviseurs laser vendus sur trois proviennent de Hisense. La société est ainsi devenue, pour la sixième année consécutive, le premier fournisseur mondial de téléviseurs laser.

En tant que l'un des premiers arrivants sur le marché des écrans laser, Hisense a fait évoluer ses offres, passant de systèmes laser unicolores à des systèmes laser tricolores, d'une résolution 4K à une résolution 8K, et d'écrans enroulables à des écrans pliables, ce qui lui a permis de consolider sa position de chef de file dans le segment des téléviseurs à écran ultra-large. En 2024, Hisense a enregistré une croissance annuelle à trois chiffres sur des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la Pologne, tout en affichant des progressions de plus de 70 % en France, en Australie et en Allemagne.

Confirmant son statut de précurseur dans le secteur des écrans laser, le projecteur laser Hisense PX3-PRO TriChroma a obtenu la première place lors du 2024 Prestigious Projector Showdown. Cet événement prestigieux, qui évalue les projecteurs à ultra-courte focale (UST), a récompensé le PX3-PRO pour ses performances supérieures en matière de précision des couleurs, de contraste et de netteté, consolidant ainsi la position de Hisense en tant que pionnier dans ce domaine. Avec des caractéristiques révolutionnaires telles qu'un rapport de contraste natif de 3 000:1, une luminosité de 3 000 lumens ANSI et la technologie triple laser TriChroma™, le PX3-PRO établit de nouvelles normes en matière de divertissement à domicile.

Le téléviseur laser de Hisense est à la pointe de la protection des yeux avec les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-Free, tandis que son téléviseur laser PL1 obtient la vérification de l'empreinte carbone ISO 14067 par TÜV Rheinland.

L'engagement sans relâche de Hisense en faveur de l'innovation et de la qualité lui permet non seulement de conserver sa position de numéro un mondial, mais aussi d'imposer des normes industrielles dans le domaine de la technologie des écrans ultra-larges. Avec des avancées révolutionnaires et une croissance internationale impressionnante, Hisense devrait rester une force dominante dans le monde en évolution du divertissement à domicile.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Selon Omdia, Hisense s'est classée au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions totales de téléviseurs de 2022 à 2024, et au premier rang dans le secteur des téléviseurs de plus de 100 po de 2023 à 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

