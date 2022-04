L'équipe de direction de la FIFA et les représentants de diverses associations de soccer ont visité le stand de Hisense pendant l'événement. Fatma Samoura, secrétaire générale de la FIFA, a été profondément impressionnée par l'expérience visuelle immersive du téléviseur laser Hisense L9G. Un entraîneur de soccer renommé a déclaré que le téléviseur laser est idéal pour regarder des matchs de soccer à la maison.

M. Jason Ou, président de Hisense Moyen-Orient et Afrique, a souligné que le téléviseur laser Hisense L9G a été conçu pour être agréable à l'œil et a récemment été certifié Low Blue Light - Hardware Solution (faible lumière bleue - solution matérielle) par TÜV Rheinland. « Un système de divertissement à domicile parfait et un son de qualité cinéma peuvent offrir aux consommateurs l'expérience immersive ultime du match lorsqu'ils regardent la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022™. Du point de vue de la stratégie de développement des produits, Hisense continuera à promouvoir la percée technologique de la structure des produits, afin de créer des produits haut de gamme et de haute qualité. Les produits haut de gamme de Hisense deviendront le premier choix des consommateurs à l'avenir », a ajouté Jason Ou.

Lancement officiel de la campagne de marketing mondiale #PerfectMatch pour la Coupe du monde

Pendant l'événement, Hisense a lancé une campagne de marketing mondiale pour la Coupe du monde appelée « Perfect Match », ce qui signifie que la Coupe du monde sera un événement de soccer parfait, et que les produits Hisense seront le meilleur choix des amateurs de soccer qui regarderont les matchs à la maison.

En tant que marque fiable d'appareils électroménagers, Hisense s'adresse au monde entier au moyen de la plate-forme de la Coupe du monde de la FIFA, avec la détermination de présenter à chaque occasion un match parfait au public mondial. Hisense créera également des matchs parfaits pour les consommateurs et les partisans grâce à une série de campagnes de marketing tout au long du parcours de la Coupe du monde de la FIFA, notamment le projet RSE, « Des terrains de soccer qui disparaissent », la Semaine de la marque, etc.

Hisense augmente ses investissements au Moyen-Orient et consolide sa position sur le marché mondial

Le Moyen-Orient est l'un des marchés à croissance rapide pour Hisense. À l'heure actuelle, le premier magasin phare mondial de Hisense a été ouvert au Moyen-Orient, et Hisense a gagné une énorme reconnaissance grâce à une technologie et à une qualité de produit incroyables. À l'avenir, Hisense tirera parti des droits de parrainage de la Coupe du monde de soccer au Qatar et continuera à accélérer la mise en œuvre stratégique du marché du Moyen-Orient. Pour y parvenir, Hisense investira davantage dans la création de produits de haute technologie de qualité supérieure. Parallèlement, Hisense augmentera également l'investissement global dans l'établissement d'usines afin de réaliser l'intégration de la recherche-développement, de la fabrication et des ventes.

Dans l'avenir, Hisense vise à se faire connaître à l'échelle mondiale et à améliorer la compétitivité mondiale de la marque grâce au succès du marché du Moyen-Orient et du marketing sportif, afin de devenir une marque technologique de renommée mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1779322/Hisense.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1779323/Hisense_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1779324/Hisense3.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], Tél. : +86-18796886395