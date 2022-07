Ainsi, pour permettre aux consommateurs de profiter d'un mode de vie et d'une expérience télévisuelle d'une perfection toujours plus grande, la gamme de téléviseurs ULED Hisense, grâce à la technologie et à une excellente conception, offre aux consommateurs des téléviseurs artistiques de qualité supérieure qui défient l'imagination.

Les téléviseurs grand écran ULED Hisense : Rendre chaque moment incroyable

Les téléviseurs Hisense ULED sont dotés d'un grand écran ultramince qui allie un grand sens de la conception artistique et une esthétique technologique, ce qui en fait un chef-d'œuvre dans votre salon. La gamme de téléviseurs ULED est équipée de la technologie des points quantiques QLED, ce qui permet d'obtenir des couleurs toujours plus vives pour une qualité d'image et une expérience de visionnement optimales. Par exemple, lorsque vous visionnez une œuvre d'art spectaculaire sur votre téléviseur ULED Hisense, chaque couleur acrylique de l'œuvre est rendue très nettement, créant une expérience immersive et ajoutant une touche artistique à votre espace de vie au quotidien.

#IncredibleArtMoment : Captez toute la beauté du monde

Depuis de nombreuses années, Hisense est déterminée à améliorer la technologie d'affichage pour offrir une expérience de visionnement supérieure. Aujourd'hui, la gamme de téléviseurs ULED Hisense reçoit un appui considérable de la part des consommateurs du monde entier, particulièrement au sein du plus grand marché d'Hisense, l'Amérique du Nord; l'entreprise affiche une augmentation du volume total de ventes de téléviseurs ULED Hisense de plus de 34 % sur douze mois en Amérique du Nord au cours du premier semestre de 2022.

Afin de permettre à un plus grand nombre de consommateurs potentiels du monde entier de profiter des images de qualité exceptionnelle des téléviseurs ULED, Hisense a lancé une campagne sur les médias sociaux (#IncredibleArtMoment) incitant les consommateurs à trouver et à capter chaque moment magnifique et tout en couleur à travers le monde pour courir la chance de gagner les produits de la nouvelle gamme de téléviseurs ULED.

Depuis le lancement de la campagne, Hisense a reçu plus de 4 000 participations et obtenu 65 000 mentions dans le monde entier, ce qui lui a valu l'amour et le soutien de nombreux consommateurs internationaux.

En tant que commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™, Hisense se consacre à offrir une expérience de visionnement parfaite aux consommateurs du monde entier qui regardent les matchs de la FIFA. Ainsi, en août 2022, Hisense présentera ses nouveaux produits novateurs, y compris sa nouvelle gamme de téléviseurs ULED, lors de « l'événement de lancement mondial d'Hisense dans le cadre de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ », dans le but de créer une expérience de match immersive pour les consommateurs grâce à la technologie Hisense.

