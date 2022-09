BERLIN, 7 septembre 2022 /CNW/ - À l'occasion du salon de l'électronique grand public IFA, la marque mondiale de technologie HONOR est intervenue pour la première fois sur la scène de l'IFA pour présenter sa vision de l'avenir connecté et pour introduire les derniers produits des séries N HONOR sur les marchés mondiaux.

Doté pour la première fois du nouveau capteur d'image IMX800 de Sony, le modèle HONOR 70, à la fois fin et élégant, offre une performance exceptionnelle dans cette catégorie. Le nouveau mode Solo Cut, qui offre une nouvelle façon de filmer les vidéoblogues, répond exactement aux attentes des créateurs de vidéos.

Cette année, HONOR a remporté au total 35 prix de médias internationaux, dont 21 décernés au HONOR 70 dans diverses catégories. Un grand nombre de médias technologiques de premier plan dans le monde ont classé HONOR 70 parmi les meilleurs de l'IFA. Le média technologique mondial de premier plan TechRadar affirme que le téléphone HONOR 70 est « l'un des meilleurs téléphones Android de l'année ». Forbes , un média d'affaires international de premier plan a également déclaré que le HONOR 70 est « un excellent produit polyvalent ».

Les autres nouveaux produits HONOR de la série N ont également été reconnus par les médias verticaux et technologiques mondiaux. Dans son évaluation du HONOR MagicBook 14, Trusted Review a déclaré qu'il s'agissait « d'un fantastique ordinateur portable de productivité et d'une excellente comparable à celle du MacBook Air pour ceux qui veulent rester sous Windows. » Le HONOR Pad 8 a lui aussi été récompensé; ses performances exceptionnelles en matière de divertissement audio et vidéo lui ont permis de remporter le prix du « Meilleur de l'IFA » décerné par le célèbre magazine de musique et de divertissement Billboard.

Le HONOR 70 est maintenant disponible sur certains marchés européens pour un prix de départ de 549 euros. Le HONOR MagicBook 14 et le HONOR Pad 8 devraient également arriver sur certains marchés européens, les précommandes étant ouvertes dès maintenant.

À propos de HONOR

HONOR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils intelligents. L'entreprise vise à devenir une marque technologique mondiale emblématique et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses puissants produits et services. En mettant l'accent sur la recherche et le développement, elle s'engage à développer des technologies qui permettent aux gens du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Proposant une gamme de téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portables et de vêtements de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, consultez le site de HONOR à www.hihonor.com ou envoyez un courriel à [email protected] .

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1892216/image_5003200_33031056.jpg

SOURCE HONOR

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yuteng Li, [email protected]