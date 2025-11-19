OTTAWA, ON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Pour la première fois en trois ans, le taux national de prêts hypothécaires en souffrance a diminué au deuxième trimestre de 2025, pour s'établir à 0,22 %. Toutefois, certaines zones demeurent sous pression sur le plan financier, surtout en Ontario. C'est ce que révèle le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La baisse du taux de prêts hypothécaires en souffrance à l'échelle nationale d'un trimestre à l'autre est attribuable à celle des taux enregistrés au Canada atlantique, au Québec et dans les provinces des Prairies. À l'inverse, le taux de prêts hypothécaires en souffrance en Ontario (0,23 %) était supérieur à la moyenne nationale pour la première fois depuis au moins 2012. En Colombie-Britannique, ce taux est passé de 0,16 % au deuxième trimestre de 2024 à 0,19 % au même trimestre en 2025.

À Toronto, le taux de prêts hypothécaires en souffrance est passé de 0,15 % au deuxième trimestre de 2024 à 0,24 % à la période correspondante en 2025. Il s'agit là d'une augmentation de 60 % en glissement annuel et un niveau jamais atteint depuis le troisième trimestre 2012.

La SCHL continue de suivre de près ces tendances, ainsi que d'autres indicateurs du marché hypothécaire résidentiel.

