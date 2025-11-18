Le Canada et la Colombie-Britannique annoncent du financement pour la création de 29 logements locatifs à Ashcroft English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
18 nov, 2025, 13:00 ET
18 nov, 2025, 13:00 ET
ASHCROFT, BC, le 18 nov. 2025 /CNW/ - L'évolution du système commercial mondial cause d'énormes perturbations et de l'incertitude pour la population canadienne. Le monde a changé, et la stratégie économique du Canada doit aussi changer.
Le Budget 2025 : Un Canada fort est notre plan pour transformer notre économie, qui dépend actuellement d'un seul partenaire commercial, en une économie plus forte, autonome et résiliente face aux secousses mondiales. Le budget prévoit des investissements de 1 billion de dollars au cours des cinq prochaines années. Il s'agit d'un plan pour que le Canada donne plus à sa population que ce que tout gouvernement étranger pourrait lui enlever. Un plan pour bâtir un Canada fort.
La construction est au cœur de ce plan : d'importantes infrastructures, des millions de logements supplémentaires et des collectivités fortes. À cette fin, le gouvernement du Canada a notamment lancé Maisons Canada, qui aidera à doubler le rythme de la construction résidentielle au cours de la prochaine décennie afin d'accroître l'offre de logements. Ce nouvel organisme fédéral transformera aussi la collaboration entre les secteurs public et privé et veillera à la mise en œuvre de méthodes de construction modernes, en vue de catalyser la création d'un tout nouveau secteur canadien de l'habitation. Il stimulera la construction de logements abordables à grande échelle, y compris des logements de transition et des logements avec services de soutien, des logements très abordables et des logements communautaires, et des logements abordables pour la classe moyenne au Canada.
Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privé et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.
Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Province de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement conjoint de près de 900 000 $ pour aider à construire 29 logements locatifs sûrs et abordables pour personnes âgées autonomes à Ashcroft. Ce financement est offert dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement. L'ensemble Thompson View Residences, situé au 710, rue Elm, comprend des appartements d'une et de deux chambres où les personnes âgées peuvent vivre confortablement et vieillir chez elles.
La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.
Citations :
« Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative, qui s'inscrit dans nos efforts continus pour bâtir des collectivités fortes et abordables partout au pays. L'ensemble Thompson View Residences aura une réelle incidence sur la vie des personnes âgées vivant à Ashcroft. C'est aussi un pas de plus vers la réalisation de notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député fédéral de Kelowna, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Les personnes âgées méritent des logements sûrs et abordables où elles peuvent vieillir dans la dignité et rester en contact avec leur collectivité. Ce partenariat reflète notre engagement à travailler avec tous les ordres de gouvernement pour construire plus rapidement les logements dont les gens ont besoin. « Ensemble, nous travaillons à rendre la vie plus abordable et veillons à ce que chaque personne en Colombie-Britannique ait un chez-soi » - L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique
« Les 29 nouveaux logements à Ashcroft permettront à un plus grand nombre de personnes âgées de demeurer dans la collectivité où elles ont travaillé, élevé leur famille, fait du bénévolat et tissé des liens. « Merci aux gouvernements fédéral et provincial, à BC Housing et à Interior Health pour ces logements abordables pour personnes âgées. » -Barbara Roden, mairesse d'Ashcroft
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article