OTTAWA, ON, le 18 nov. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels le mercredi 19 novembre à 10 h (HE).

Ce rapport présente les faits saillants des plus récentes tendances dans le secteur des prêts hypothécaires résidentiels. Il présente également des recherches et des analyses effectuées par des spécialistes de la SCHL.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour demander des entrevues avec les spécialistes de la SCHL : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]