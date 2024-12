HELSINKI, Finlande, 24 décembre 2024 /CNW/ - Yutong Bus (Yutong), SHA : 600066), un fabricant de véhicules commerciaux de calibre mondial, a relevé un défi d'endurance au froid extrême pour son autocar électrique haut de gamme, le T15E, en Finlande, à la suite des précédents tests du modèle U12 en Norvège et du modèle E18Pro au Kazakhstan. Le défi finlandais a une fois de plus mis en lumière la performance exceptionnelle du T15E sur les routes verglacées, à des températures qui chutent à -20 °C, puisqu'il a réussi une série d'essais conçus pour explorer tout le potentiel de sa sécurité, de son efficacité énergétique, de son autonomie, de ses capacités à prendre des virages et à gravir des côtes dans des conditions extrêmes.

De Oulu à Rovaniemi, le T15E a parcouru avec succès un tronçon de 250 kilomètres de routes sinueuses et enneigées, testant rigoureusement la gestion de l'énergie et les performances du véhicule électrique dans des conditions exigeantes. Tout au long du trajet de 2,5 heures, le T15E a présenté des capacités exceptionnelles en matière d'efficacité de la batterie, de stabilité, de montée en côte et de virage. Les représentants des médias Juho Akseli Käki et Tom Alexander Terjesen ont fait l'éloge de la conduite précise et de la qualité luxueuse du véhicule, rehaussée par des sièges suspendus de pointe et un éclairage intérieur élégant.

Dans le deuxième test, couvrant une route de 609,8 kilomètres entre Oulu et Helsinki, le T15E a également terminé le voyage à -20 °C avec un état de charge passant de plein à 2 % et une consommation d'énergie de seulement 0,94 kWh/km, réaffirmant sa capacité dans les environnements hivernaux difficiles.

« Grâce à des tests rigoureux dans des conditions de glace et de neige dans l'Arctique, le T15E de Yutong a prouvé sa capacité à maintenir une performance stable pendant une autonomie ultime dans des environnements extrêmement froids », a déclaré Victor Wang, ingénieur de produit chez Yutong Bus. « L'autonomie de plus de 600 kilomètres répond aux divers besoins des services d'autocars haut de gamme longue distance ».

Les performances éprouvées du T15E sont soutenues par des technologies de pointe qui permettent une performance supérieure dans des conditions défavorables. Sa batterie haute densité de nouvelle génération, d'une capacité de 630 kWh, est associée à un système avancé de refroidissement liquide et de gestion du chauffage qui optimise l'efficacité à basse température. Le moteur synchrone à aimant permanent atteint une efficacité maximale de 97,5 %, tandis que les caractéristiques, y compris le système de récupération d'énergie de freinage efficace développé par Yutong et le système de climatisation de la thermopompe à basse température, améliorent davantage la conservation d'énergie et la fiabilité opérationnelle.

Doté de capacités de charge rapide au niveau du mégawatt, le T15E permet une recharge complète en un peu plus d'une heure et est compatible avec les principales stations de charge dans toute l'Europe, ce qui garantit une commodité maximale pour les opérateurs. Les systèmes de sécurité avancés, y compris le système de freinage électronique (EBS), le programme de stabilité électronique (ESP) et le système d'avertissement de sortie de voie (LDWS), renforcent davantage les performances fiables et efficaces du transport sur de longues distances.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=UU1BcvZEcow

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=CsT6h5oY3JA

