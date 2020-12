- Le système FreeStyle Libre 2 mesure le glucose continuellement, toutes les minutes, et comporte des alarmes optionnelles personnalisables 1 qui avertissent les utilisateurs en temps réel, sans scan, lorsque leur taux de glucose est trop élevé ou trop bas

- Maintenant accessible aux enfants (de 4 ans et plus) et aux adultes diabétiques, cette toute nouvelle technologie offre un excellent rendement jusqu'à 14 jours durant et présente des tendances, des renseignements et des données utiles sur un lecteur ou sur l'appli mobile FreeStyle LibreLink, le tout au même prix que le système FreeStyle Libre actuel

- D'ici quelques mois, plus de 3,7 millions de Canadiens diabétiques pourront profiter de la plus récente technologie de surveillance du glucose par capteur 2

ABBOTT PARK, Illinois, le 2 Dec. 2020 /CNW/ - Abbott a annoncé aujourd'hui que sa nouvelle génération de technologie de surveillance du glucose par capteur, le système FreeStyle Libre 2, a obtenu l'homologation de Santé Canada pour les adultes et les enfants (de 4 ans et plus) atteints de diabète. Grâce à ses nouvelles fonctions, comme les alarmes 1 optionnelles en temps réel qui mesurent le taux de glucose chaque minute, le système FreeStyle Libre 2 donne aux utilisateurs la possibilité de recevoir un avertissement en temps réel lorsqu'une situation critique, comme l'hypoglycémie (taux de glucose bas 3) ou l'hyperglycémie (taux de glucose élevé 4) se présente. Cette technologie portable, qui élimine le besoin de piqûres douloureuses au doigt 5, offre en outre aux personnes diabétiques une très grande exactitude et des renseignements utiles pour améliorer la prise en charge de leur affection, et ce au même prix que le système FreeStyle Libre actuel.

« Pour les millions de Canadiens diabétiques, le système FreeStyle Libre 2 de nouvelle génération d'Abbott élargit les capacités révolutionnaires de notre système FreeStyle Libre original grâce à une précision accrue, des alarmes optionnelles et la possibilité pour les enfants de l'utiliser », déclare Marie-Flore Nabor, directrice générale de l'unité commerciale des soins du diabète d'Abbott au Canada. « Cette nouvelle technologie transformera les méthodes actuelles de prise en charge du diabète. Le système FreeStyle Libre 2 est conçu pour simplifier cette affection souvent difficile à prendre en charge et est accessible et abordable pour les personnes diabétiques au Canada. »

Comment fonctionne le système FreeStyle Libre 2

Chef de file mondial de la surveillance du glucose par capteur 6, Abbott continue de transformer la façon dont les personnes diabétiques mesurent leurs taux de glucose. À l'aide de la technologie Bluetooth, le système FreeStyle Libre 2 avertit automatiquement 7 les utilisateurs lorsque leur taux de glucose est trop bas ou trop élevé, sans qu'ils aient besoin de scanner leur capteur.

Le capteur FreeStyle Libre 2 se porte à l'arrière de la partie supérieure du bras, jusqu'à 14 jours durant, et mesure le taux de glucose une fois par minute pour aider les utilisateurs et leurs prestataires de soins de santé à prendre des décisions éclairées quant au traitement. En scannant leur capteur pendant une seconde à l'aide de l'appli FreeStyle LibreLink installée sur un téléphone intelligent 8 ou d'un lecteur portable, les utilisateurs peuvent voir leur lecture de glucose, une flèche de tendance et un historique de huit heures. Les utilisateurs peuvent aussi communiquer leurs données à leur médecin ou à leurs proches au moyen de l'appli LibreLinkUp.

Le système FreeStyle Libre 2 d'Abbott utilise la même technologie exclusive d'électrode à enzyme que le système FreeStyle Libre, qui a été le premier à éliminer les douloureuses piqûres au doigt5 et qui est associé à une amélioration de la maîtrise du glucose 9, à la réduction du temps passé en hypoglycémie et en hyperglycémie 10, à l'augmentation du temps passé dans la plage de glucose optimale7 et à une amélioration du taux d'HbA 1c 11. Une étude menée en situation réelle et publiée par le British Medical Journal révèle une association fréquente entre l'utilisation du système FreeStyle Libre durant un an et l'amélioration de la qualité de vie, parallèlement à une baisse de deux tiers de l'absentéisme au travail et des hospitalisations pour cause de diabète 12.

« L'ajout d'une alarme à cette technologie de détection du glucose est certainement une étape importante pour aider les personnes diabétiques à prendre en charge leur diabète en toute confiance sans craindre les hausses et les baisses du taux de glucose », a commenté le Dr Bruce Perkins, directeur du Leadership Sinai Centre for Diabetes et clinicien-chercheur à l'Université de Toronto. « Des recherches menées à l'aide de technologies similaires ont démontré que ce type d'innovation peut améliorer la maîtrise du taux de glucose, et même prévenir le recours aux services d'urgence et les hospitalisations. Pour les enfants comme pour les adultes, cela signifie moins de piqûres douloureuses au doigt, une meilleure compréhension de leurs tendances et beaucoup plus de réconfort. »

Le système FreeStyle Libre 2 d'Abbott sera offert au Canada, pour les personnes diabétiques de 4 ans et plus, d'ici quelques mois.

Système de surveillance du glucose par capteur le plus utilisé dans le monde 6, la gamme FreeStyle Libre d'Abbott a changé la vie de plus de 2,5 millions de personnes dans plus de 50 pays. Abbott a aussi obtenu la couverture partielle ou complète du système FreeStyle Libre dans 37 pays, y compris le Canada, où les résidents de l'Ontario et du Québec 13 qui prennent en charge leur diabète avec de l'insuline sont admissibles au remboursement. Cette couverture est également offerte en France, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos d'Abbott

Leader mondial des soins de santé, Abbott aide les gens à mener la meilleure vie possible à toutes les étapes de leur vie. Notre gamme de technologies révolutionnaires, dans tout le spectre des soins de santé, comprend des entreprises et des produits de pointe dans les domaines du diagnostic, des appareils médicaux, de la nutrition et des médicaments génériques de marque. Nos 107 000 collègues sont au service des habitants de plus de 160 pays.

Rejoignez-nous au www.ca.abbott/fr-ca/, sur LinkedIn au www.linkedin.com/company/abbott-/, sur Facebook au www.facebook.com/Abbott et sur Twitter @AbbottNews.

1 Pour envoyer les notifications, l'alarme doit être activée et le capteur doit se trouver dans un rayon de 6 m (20 pi) du dispositif de lecture.

2 Diabète Canada. https://www.diabetes.ca/DiabetesCanadaWebsite/media/Advocacy-and-Policy/Backgrounder/2020_Backgrounder_Canada_French_FINAL.pdf. Consulté le 24 novembre 2020.

3 Manuel d'utilisation du système Freestyle Libre 2. En fonction d'alarmes de taux de glucose bas réglées à 70 mg/dl.

4 Manuel d'utilisation du système Freestyle Libre 2. En fonction d'alarmes de taux de glucose élevé réglées à 180 mg/dl.

5 La réalisation d'un test par prélèvement au doigt à l'aide d'un lecteur de glycémie est nécessaire au moment des fluctuations rapides de la glycémie où le taux de glucose dans le liquide interstitiel ne reflète pas toujours exactement le taux de glucose sanguin, ou si le système indique une hypoglycémie ou l'imminence d'une hypoglycémie, ou en cas de non-concordance des symptômes avec les lectures faites par le système.

6 Données internes, Abbott Soins du diabète. Données fondées sur le nombre d'utilisateurs de la gamme de produits FreeStyle Libre à l'échelle mondiale, comparativement au nombre d'utilisateurs des autres principaux systèmes personnels de surveillance du glucose par capteur.

7 Le système FreeStyle Libre 2 comporte des alarmes optionnelles liées au taux de glucose. Les alarmes doivent être activées pour envoyer des notifications de taux de glucose bas ou élevé.

8 L'appli FreeStyle LibreLink est seulement compatible avec certains dispositifs mobiles et certains systèmes d'exploitation. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus sur la compatibilité des dispositifs avant d'utiliser l'appli. L'utilisation de l'appli FreeStyle LibreLink requiert l'inscription à LibreView.

9 Dunn, T., et al. Real-world flash glucose monitoring patterns and associations between self-monitoring frequency and glycaemic measures: A European analysis of over 60 million glucose tests. Diabetes Research and Clinical Practice 137(2018) 37-46.

10 Ajjan R. Insights from real world use of flash continuous glucose monitoring. Symposium animé lors des : 78e séances scientifiques de l'American Diabetes Association, juin 2018, Orlando, Floride.

11 Seibold A, Ells S, Schlaeger C, Welsh Z. A meta-analysis of real-world observational studies on the impact of flash glucose monitoring on glycemic control as measured by HbA1c. Affiche présentée aux : 78e séances scientifiques, juin 2018, Orlando, Floride.

12 Fokkert M, van Dijk P, Edens M, et al. Improved well-being and decreased disease burden after 1-year use of flash glucose monitoring (FLARE-NL4), BMJ Open Diabetes Research and Care 2019;7:e000809. doi: 10.1136/bmjdrc-2019-000809.

13 Le patient doit répondre aux trois critères suivants : suivre une insulinothérapie intensive, souffrir de problèmes fréquents ou graves d'hypoglycémie et avoir besoin de mesurer sa glycémie au moins huit fois par jour.

